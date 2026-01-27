Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Olimpiu Moruțan a impresionat la debutul pentru Rapid: „Șansele la campionat au crescut cu 20%! E peste nivelul SuperLigii"

Olimpiu Moruțan a reușit să impresioneze în debutul său la Rapid, la meciul câștigat cu UTA, în deplasare, 2-1, iar șansele formației bucureștene la titlu au crescut vertiginos.
Mihai Alecu
27.01.2026 | 11:16
Olimpiu Morutan a impresionat la debutul pentru Rapid Sansele la campionat au crescut cu 20 E peste nivelul SuperLigii
Cum s-a descurcat Moruțan în primul său meci la Rapid
Transferul-vedetă făcut de Rapid în această iarnă, aducerea lui Olimpiu Moruțan de la Aris Salonic, dă deja roade pentru formația din Giulești, e de părere Dănuț Lupu, cel care îl laudă pe jucătorul crescut de U Cluj.

Dănuț Lupu a fost impresionat de evoluția lui Olimpiu Moruțan

Dănuț Lupu se declară un fan al lui Olimpiu Moruțan, iar venirea sa în SuperLiga, la Rapid, ajută la creșterea semnificativă a șanselor pe care echipa le are în lupta pentru primul loc. De altfel, calitatea fotbalistului ar trebui să-l propulseze mai mult și la echipa națională, spune fostul jucător din Giulești.

„Din generația din care face parte mie mi-a plăcut cel mai mult de el. Un jucător foarte tehnic, a avut ghinion, s-a accidentat puțin. Mai e o problemă aici că poate nu a avut susținerea necesară cum au avut alții. Eu sunt înnebunit după el, mie îmi place foarte mult și mi-a plăcut de când juca la Botoșani. Unii mai sunt susținuți, împinși.

Eu cred că merita să joace la echipa națională în fața multora. Eu l-am așteptat cu mare nerăbdare, am vrut să-l văd. A intrat bine, are o experiență mare, a jucat pe afară. Se vede că are calitatea foarte mare. Eu cred că după venirea lui șansele Rapidului la campionat au crescut cu 20 la sută”, a spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce a remarcat Robert Niță la Olimpiu Moruțan după debutul acestuia la Rapid

Robert Niță a fost și el încântat de modul în care mijlocașul ofensiv s-a prezentat în debutul său la Rapid, în duelul câștigat cu UTA, 2-1, în deplasare. Calitățile tehnice și verticalitatea cu care evoluează au reușit să-l impresioneze pe fostul atacant din Giulești.

„Faptul că din preluare el se duce mereu spre poartă, calitatea pe care o are în regim de viteză cu mingea la picior, e un jucător care dezechilibrează. A fost și faza când are el ocazia, și-o face pe stângul, după care întoarce 3 jucători în careu”, a remarcat și Robert Niță.

Cum s-a descurcat Olimpiu Moruțan la debutul pentru Rapid

Olimpiu Moruțan a început meciul de la Arad pe banca de rezerve și a fost trimis de Costel Gâlcă pe teren în minutul 62, când scorul era egal, 1-1. Acesta a reușit să aibă un impact instant și a fost la originea unei ocazii mari a giuleștenilor, când i-a pasat lui Borza, în stânga, pe culoar, fază terminată cu o dublă intervenție a lui Gorcea.

Noul jucător al Rapidului a fost aproape și de a marca, când a scăpat pe contraatac, a driblat mai mulți adversari și a șutat cu dreptul, la colțul scurt, însă portarul gazdelor a fost la post și i-a interzis golul.

