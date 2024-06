și a început să facă recuperarea după 0-0 din semifinalele Cupei Turciei.

Olimpiu Moruțan a început recuperarea cu România la EURO 2024: “Abia aștept să revin pe teren”

În Germania, Olimpiu Moruțan a început și recuperarea alături de România la EURO 2024. Mijlocașul de 25 de ani a făcut primele ședințe cu fizioterapeutul echipei naționale, Alin Burileanu.

ADVERTISEMENT

Așadar, Moruțan a renunțat la bandaje și se pregătește de revenirea pe teren. Fostul jucător al celor de la FCSB este nerăbdător să joace din nou. Până atunci, îi va susține pe “tricolori” în duelurile din Germania.

“După o perioadă lungă de repaus, sunt bucuros că am început recuperarea și că fac progrese în fiecare zi. Nu e ușor, dar sunt foarte motivat să muncesc pentru a mă întoarce pe teren.

ADVERTISEMENT

Din păcate, visul meu de a-mi reprezenta țara la un campionat european nu s-a îndeplinit, dar am ocazia să fiu alături de băieți în Germania și să le transmit toată energia mea bună. Am mare încredere în ei și le mulțumesc din suflet pentru sprijin.

De asemenea, mulțumesc, , pentru tot efortul, dedicarea și ajutorul pe care mi le oferi! Aștept cu multă nerăbdare să mă întorc pe teren în lunile care vor urma. Hai, România!”, a scris Olimpiu Moruțan pe pagina sa de .

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, reacție înainte de startul EURO 2024

“Probabil că am răsturnat multe pronosticuri, suntem pregătiți în continuare să mai oferim și alte surprize. Am făcut sacrificii, am avut multe nopți albe cu staff-ul. Dumnezeu răsplătește într-un final pe cel care este serios, care își face treaba bine.

E clar că ne lipsesc niște jucători pe care i-ați regăsit în campanie din cauza accidentărilor sau a problemelor majore de la club. A trebuit să facem niște modificări, dar toți cei care sunt acum cu noi, au fost prezenți în campanie la un moment dat.

ADVERTISEMENT

Ar mai fi fost și alți jucători care puteau să aibă așteptări pentru a fi convocați și nu respingem această idee, dar suntem aici. Noi suntem cei care reprezentăm România, acest grup e pregătit, rămâne de văzut cât putem să demonstrăm și pe teren.

Mă trezesc în fiecare dimineață cu această presiune, mă culc cu ea. Nu trebuie să fiu de acord cu tot ce se spune, toate concluziile. Fiecare are dreptul la opinie, dintre toate, una contează cel mai mult. A celui care are toată responsabilitatea, iar acela sunt eu.

Unul dintre criteriile de selecție a fost și caracterul, am vrut băieți implicați total, pentru mine e foarte important ca fiecare să dea 100% în fiecare minut. Dacă sunt aici înseamnă că sunt cei mai buni din România”, , într-un interviu pentru .