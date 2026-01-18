Olimpiu Moruțan a jucat pentru Aris Salonic înainte de transferul la Rapid. Ce notă a primit mijlocașul român și ce faze a reușit. Video

ADVERTISEMENT

Deși este cu un pas în curtea Rapidului, Aris Salonic s-a folosit de Olimpiu Moruțan până în ultima clipă. Internaționalul român s-a aflat pe banca de rezerve la partida cu AEL Larissa.

Olimpiu Moruțan a prins o jumătate de oră în AEL Larissa – Aris Salonic

În etapa cu numărul 17 a campionatului Greciei, Aris Salonic a jucat în deplasare cu AEL Larissa. Deși Olimpiu Moruțan nu mai face parte din planurile de viitor ale antrenorului spaniol Manolo Jimenez, acesta l-a convocat totuși pentru acest joc.

Fotbalistul român a început meciul pe banca de rezerve, de unde a și văzut golul marcat de chilianul Angelo Sagal (4) prin care gazdele au deschis scorul. Cum încercările oaspeților de a restabili egalitatea s-au lovit de zidul defensiv al Larissei, în minutul 66 a fost aruncat în luptă și Moruțan.

Fotbalistul român a centrat modest dintr-o lovitură liberă, direct în primul fundaș advers, iar în minutele de prelungire a fost faultat după ce a driblat un adversar și a scos un galben la Olsafsson.

În final, Aris Salonic s-a văzut nevoită să recunoască învinsă, scor 0-1, pe terenul lui AEL Larissa. Olimpiu Moruțan nu a ieșit prea mult în evidență și a fost notat de Sofascore cu 6,5, la fel ca întreaga evoluție a echipei sale (6,53).

Detaliile transferului lui Moruțan la Rapid

Ultimele detalii ale transferului lui Olimpiu Moruțan la Rapid vor fi puse la punct după această întâlnire, iar FANATIK a aflat că pentru încheierea afacerii.

Prima o reprezintă un împrumut pe 6 luni cu drept de achiziționare definitivă la vară, în timp ce a doua vizează un transfer definitiv încă de acum, cu un contract pe un an și jumătate pentru fotbalist, în cazul în care grecii vor fi de acord să îi rezilieze înțelegerea.

Angelescu a venit cu vești despre aducerea lui Moruțan

După victoria pe care Rapid a obținut-o în fața lui Metaloglobus, scor 1-0, președintele Victor Angelescu a explicat mult așteptat al lui Olimpiu Moruțan.

”(n.r. – Vine Moruțan?) Eu așa cred, așa sper. Nu e încă terminat, dar eu zic că o să vină. E un jucător pe care ni-l dorim foarte mult. Cred că poate să ajute enorm Rapidul, e un jucător care poate să fie exponențial pentru noi. În principiu poate să joace număr 10, dar i bandă dreapta.

Am văzut că în unele meciuri joacă și bandă stânga. Vorbim de 2 săptămâni. Nu ne-am băgat peste nimeni, noi vorbim de ceva timp. Sper să reușim să îl aducem. Știe toată lumea că e impresariat de Giovanni, am vorbit și cred că lucrurile sper să iasă. Sper săptămâna viitoare să definitivăm”, a declarat Angelescu.