Olimpiu Moruțan, aproape de revenirea pe gazon: „Mă simt pregătit”

, când evolua în Turcia, la Ankaragucu. Într-o partidă contra lui Beșiktaș în Cupa Turciei, internaționalul român și-a rupt tendonul lui Ahile după o aterizare nefericită.

Olimpiu Moruțan, aproape de revenirea oficială pe gazon: „Mă simt pregătit”

, unde a mai evoluat în sezonul 2022-2023, fotbalistul român nu a jucat încă într-un meci oficial în actuala stagiune pentru gruparea din Serie B. Filippo Inzaghi nu a grăbit revenirea pe gazon a lui Olimpiu Moruțan, care se antrenează alături de colegii săi de mai multe săptămâni.

În decembrie, într-un meci cu Monopoli U19, în care a și reușit să înscrie, iar la prima echipă a fost pe bancă la partidele de campionat cu Sassuolo și Sampdoria.

În prima conferinţă de presă a clubului Pisa din noul an, mijlocașul român a vorbit despre revenirea pe gazon în Serie B.

„De câteva săptămâni mă antrenez alături de grup și fac totul împreună cu coechipierii, așadar mă simt pregătit, deși e evident că nu sunt la 100% și știu foarte bine că mai am mult de lucru pentru a ajunge la nivelul meu. Sper să ajung acolo cât mai curând, pentru că vreau să ajut echipa și să fac lucruri bune alături de această echipă. Mi-am dorit să mă întorc la Pisa încă din sezonul trecut, am făcut tot ce am putut ca să reușesc în acest an pentru că mă simt fericit aici la club, alături de colegii mei.

Antrenorul este foarte bun, mă ajută și sunt la dispoziția dânsului, în atac suntem mulți jucători buni, dar este nevoie de toată lumea și poți fi un jucător important chiar dacă începi meciul pe bancă” a afirmat Moruțan, conform .

Revenirea mijlocașului de 25 de ani s-ar putea produce pe 13 ianuarie, când Pisa o întâlnește pe Carrarese în cadrul etapei 21 din Serie B.

Olimpiu Moruțan și Pisa, în lupta pentru promovarea în Serie A

Echipa lui Olimpiu Moruțan, Marius Marin și Adrian Rus se va lupta în a doua parte a sezonului pentru a obține promovarea în Serie A. După 20 de meciuri disputate în divizia secundă, Pisa ocupă locul 2, cu 43 de puncte, la trei în urma liderului Sassuolo și la cinci în fața următoarei clasate, Spezia.

În perioada precedentă petrecută la Pisa, Moruțan a înscris șase goluri și a oferit opt pase decisive în cele 36 de partide disputate în toate competițiile.