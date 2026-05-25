Olimpiu Moruțan are planurile făcute pentru sezonul viitor! Ce va face după ce se va întoarce de la națională: „Acolo voi merge”

Olimpiu Moruțan (27 de ani) a fost adus la Rapid pentru a se lupta la titlu, însă el a evoluat în media echipei în acest play-off. Giuleștenii se poziționau în fruntea clasamentului la finalul primei etape, însă după cele zece runde nu au prins nici măcar barajul pentru cupele europene. Mijlocașul formației patronate de Dan Șucu va merge la națională, după care își va lua o mini-vacanță, iar apoi va începe pregătirea pentru a fi în formă maximă în următoarea stagiune.

Ce se întâmplă cu Olimpiu Moruțan? Mijlocașul are planurile făcute pentru sezonul viitor

La primele meciuri în tricoul alb-vișiniu, Olimpiu Moruțan a părut că este de un nivel superior, însă lipsa ritmului a început să se vadă din ce în ce mai tare cu trecerea etapelor. Din cauza accidentărilor din ultimii ani, fostul mijlocaș de la FCSB și Galatasaray nu a mai făcut o pregătire ca la carte, iar perioada din această vară ar putea fi perfectă pentru a reveni la forma care l-a consacrat.

Chiar dacă echipa sa nu a făcut un play-off bun și nici el nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, Gică Hagi a decis să-l cheme la națională pentru meciurile amicale cu Georgia și Țara Galilor. Moruțan are deja planurile făcute: o vacanță scurtă după acțiunea „tricolorilor”, urmând ca mai apoi să înceapă pregătirea pentru noul sezon alături de Rapid: „Deocamdată o să merg la echipa națională, am acum două săptămâni, o să dau totul pentru echipa națională, voi merge într-o mini-vacanță. După ce ne întoarcem din vacanță, o să vedem cu cine o să începem, cu ce o să începem.

Eu muncesc în fiecare zi, mă bucur că a venit convocarea, îmi doresc mult. Știu că nu am fost așa cum mi-am dorit, dar cu siguranță o să arăt altfel, o să arăt mai bine. Am explicat momentele mele din trecut, nu vreau să mă repet, o să vedeți din sezonul viitor când o să joc.

(n.r. emoții că vei lucra cu Gică Hagi) Nu am emoții, sunt mândru că pot să lucrez cu el. De-abia aștept să lucrez cu el. (n.r. dialogul cu suporterii) A fost dureros să zic așa pentru că nu i-am putut mulțumi. Sperăm ca în sezonul viitor să reușim să-i facem fericiți”, a declarat Olimpiu Moruțan la finalul partidei Rapid – U Craiova, conform

Giovanni Becali este sigur că Olimpiu Moruțan va arăta o nouă față în sezonul următor

Olimpiu Moruțan are contract cu firma de impresariat a lui Giovanni Becali, iar El crede că lipsa pregătirii dar după cantonamentul de vară situația s-ar putea schimba.

„Moruțan mai are doi ani de contract. El are nevoie de o pregătire împreună cu lotul, o pregătire pe care de trei ani nu a făcut-o din cauza accidentărilor. Apoi, în septembrie-octombrie vom ști ce se întâmplă cu el. A fost și o degringoladă la Rapid… ba mijlocaș, ba dreapta. El are un stâng bun, dar are nevoie de 3-4 săptămâni în care să se pregătească, iar în septembrie vom ști cine este cu adevărat Moruțan. El este liniștit, mai are doi ani de contract, însă nimeni nu spune că dacă va avea o ofertă Rapid nu poate profita de această ofertă. Se pot întâmpla multe în vara asta. Nu poți să dezmembrezi o echipă pentru că a terminat pe locul 5 sau 6”, a explicat Ioan Becali, în exclusivitate pentru FANATIK, la emisiunea „Giovanni Show”.