Olimpiu Moruțan, cel mai bun tricolor în România – Slovenia 1-2: ”De câte ori îl convoca, ne întrebam de ce-l cheamă”. Video exclusiv

Fostul internațional de faptul că reprezentativa noastră abuzează de centrări și consideră că Edi Iordănescu ar trebui să schimbe sistemul.

Olimpiu Moruțan, remarcatul amicalului România – Slovenia 1-2

În cadrul , foștii internaționali Dănuț Lupu și Adrian Ilie l-au lăudat pe Olimpiu Moruțan pentru evoluția din amicalul împotriva Sloveniei.

”Mi-ar fi plăcut să-i văd pe toți cu aceeași atitudine sau cu reușite la fel cum au avut Drăguș și Moruțan, așa puține câte au avut și ei. Ei au cam fost cu reușitele, Drăguș cu gol. Marin a jucat bine. Moruțan ar trebui să se mai maturizeze, să-și găsească un club unde să joace permanent și așa o să crească”, a declarat Adi Ilie.

”De câte ori a mai venit Moruțan la echipa națională a mai jucat vreodată? E singura dată când putem spune că a intrat și a jucat bine. De câte ori a venit spuneam de ce-l cheamă. Mie îmi place foarte mult de el, are niște calități extraordinare, dar nu știu ce se întâmplă cu el. Are calități. Are și stângul și dreptul, driblează bine, dar uite că nu prea a jucat nici la echipa de club.

Mulți jucători care se transferă afară se mulțumesc să stea pe bancă, să treacă luna și să-și ia banii. Pe vremea mea dacă nu jucam 3-4 etape ne transferam. Ei se mulțumesc să stea acolo. E și asta o problemă”, a spus și Lupu.

Adi Ilie știe ce îi trebuie lui Moruțan

Apoi a urmat o discuție despre valoarea campionatelor din Serie B și SuperLiga, iar invitații emisiunii FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI au căzut de acord că liga a doua din Italia este mai puternică.

”Nu știu care este nivelul din acest Serie B din care nouă ne vin o grămadă de jucători. Și Pușcaș, și Marius Marin, și Moruțan. Ca bani cred că este mult mai sus decât la noi”, a concluzionat jurnalistul Alin Buzărin, susținut de fostul fundaș Florin Gardoș: ”Cred că Serie B este peste SuperLiga. Nu ai cum să atragi niște jucători și să nu fii ca nivel peste”.

Ultimul cuvânt pe această temă l-a avut Adrian Ilie, care este de părere că Moruțan are nevoie de constanță: ”Serie B și SuperLiga sunt cam la același nivel, dar e important pentru jucătorii noștri să joace meci de meci și să aibă o continuitate.

Să-l dăm exemplu pe Moruțan că a avut câteva reușite, a mișcat. A început să joace 2-3 meciuri acolo, a marcat două goluri, vine cu altă încredere, îi iese și la echipa națională. Are nevoie de 2-3 ani să joace la același nivel cu ce a arătat cu Slovenia”.