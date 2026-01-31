Sport

Olimpiu Moruțan, chemat de galeria Rapidului să înjure Steaua înainte de meciul cu U Cluj. Cum a reacționat fostul jucător de la FCSB. Foto

Olimpiu Moruțan, la primul meci ca titular pentru Rapid, a fost chemat de suporteri să înjure Steaua chiar pe Giulești. Vezi pe Fanatik.ro cum s-a comportat mijlocașul român.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
31.01.2026 | 20:07
Primul contact al lui Olimpiu Moruțan cu publicul din Giulești. Foto: Colaj FANATIK.
Rapid înfruntă U Cluj în etapa 24 din SuperLiga. Olimpiu Moruțan, titularizat în premieră de Constantin Gâlcă, a fost întâmpinat de suporterii din Giulești. Cum a reacționat când a fost chemat să înjure Steaua.

Reacția lui Olimpiu Moruțan la îndemnul suporterilor din Giulești să înjure Steaua

Rapid a dat o adevărată lovitură în acest mercato de iarnă prin aducerea lui Olimpiu Moruțan, talentatul mijlocaș român care s-a aflat nu cu mult în urmă în anturajul echipei naționale a României.

După debutul cu dreptul din victoria în deplasarea cu UTA din etapa precedentă, Moruțan a fost titularizat în premieră de Gâlcă, chiar pe Giulești. Înaintea meciului, la încălzire, el a ieșit alături de colegi pentru a saluta galeria. În timp ce jucătorii le făceau cu mâna, suporterii scandau clasicele injurii la adresa Stelei.

Olimpiu Moruțan Rapid Giulești
Primul contact al lui Olimpiu Moruțan cu publicul din Giulești. Foto: FANATIK.

 

Cum l-a descris Costel Gâlcă pe Olimpiu Moruțan înainte de Rapid – U Cluj

Talentul lui Olimpiu Moruțan este unul incontestabil, iar introducerea sa pe teren la Arad s-a văzut instant. Costel Gâlcă l-a lăudat pe tânărul jucător la conferința de presă premergătoare jocului cu U Cluj.

„Moruțan este un jucător valoros pentru noi. A demonstrat că poate să schimbe jocul. Are o calitate foarte mare!”, a spus tehnicianul giuleștenilor.

  • 45 de puncte a strâns Rapid în 23 de etape
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
