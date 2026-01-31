Olimpiu Moruțan, chemat de galeria Rapidului să înjure Steaua înainte de meciul cu U Cluj. Cum a reacționat fostul jucător de la FCSB. Foto

ADVERTISEMENT

Rapid înfruntă U Cluj în etapa 24 din SuperLiga. Olimpiu Moruțan, titularizat în premieră de Constantin Gâlcă, a fost întâmpinat de suporterii din Giulești. Cum a reacționat când a fost chemat să înjure Steaua.

Reacția lui Olimpiu Moruțan la îndemnul suporterilor din Giulești să înjure Steaua

Rapid a dat o adevărată lovitură în acest mercato de iarnă prin aducerea lui Olimpiu Moruțan, talentatul mijlocaș român care s-a aflat nu cu mult în urmă în anturajul echipei naționale a României.

După , Moruțan a fost titularizat în premieră de Gâlcă, chiar pe Giulești. Înaintea meciului, la încălzire, el a ieșit alături de colegi pentru a saluta galeria. În timp ce jucătorii le făceau cu mâna, suporterii scandau clasicele injurii la adresa Stelei.

Cum l-a descris Costel Gâlcă pe Olimpiu Moruțan înainte de Rapid – U Cluj

Talentul lui Olimpiu Moruțan este unul incontestabil, iar introducerea sa pe teren la Arad s-a văzut instant.

„Moruțan este un jucător valoros pentru noi. A demonstrat că poate să schimbe jocul. Are o calitate foarte mare!”, a spus tehnicianul giuleștenilor.