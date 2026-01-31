Olimpiu Moruțan, chemat de galeria Rapidului să înjure Steaua înainte de meciul cu U Cluj. Cum a reacționat fostul jucător de la FCSB. Foto

Rapid înfruntă U Cluj în etapa 24 din SuperLiga. Olimpiu Moruțan, titularizat în premieră de Constantin Gâlcă, a fost întâmpinat de suporterii din Giulești. Cum a reacționat când a fost chemat să înjure Steaua.
Rapid a dat o adevărată lovitură în acest mercato de iarnă prin aducerea lui Olimpiu Moruțan, talentatul mijlocaș român care s-a aflat nu cu mult în urmă în anturajul echipei naționale a României.
După debutul cu dreptul din victoria în deplasarea cu UTA din etapa precedentă, Moruțan a fost titularizat în premieră de Gâlcă, chiar pe Giulești. Înaintea meciului, la încălzire, el a ieșit alături de colegi pentru a saluta galeria. În timp ce jucătorii le făceau cu mâna, suporterii scandau clasicele injurii la adresa Stelei.
Talentul lui Olimpiu Moruțan este unul incontestabil, iar introducerea sa pe teren la Arad s-a văzut instant. Costel Gâlcă l-a lăudat pe tânărul jucător la conferința de presă premergătoare jocului cu U Cluj.
„Moruțan este un jucător valoros pentru noi. A demonstrat că poate să schimbe jocul. Are o calitate foarte mare!”, a spus tehnicianul giuleștenilor.