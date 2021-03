Olimpiu Moruțan dă verdictul după victoria FCSB-ului cu 3-0 în fața lui CFR Cluj: „Suntem favoriți la titlu! Am jucat exemplar!”

Olimpiu Moruțan este entuziasmat de victoria categorică în derby-ul cu CFR Cluj. Mijlocașul care a marcat golul de 3-0 e convins că FCSB este mare favorită la titlu după jocul foarte bun prestat în această seară.

FCSB a dezmembrat-o pe CFR Cluj și a făcut spectacol în derby-ul din etapa a 28-a din Casa Pariurilor Liga 1, în care nu i-a dat din start nicio șansă principalei contracandidatei la titlu.

De altfel, diferența de scor înregistrată în această seară este cea mai mare din istoria confruntărilor directe. FCSB reușea să mai câștige cu același scor în august 2013.

Olimpiu Moruțan consideră că FCSB e favorită după victoria cu 3-0 în fața campioanei CFR Cluj

Olimpiu Moruțan a fost unul dintre cei mai buni jucători ai echipei lui Toni Petrea și a marcat cel de-al 11-lea gol din carieră. De altfel, în toate partidele în care mijlocașul a reușit să marcheze, FCSB a câștigat, iar fotbalistul a jubilat după victoria împotriva rivalei la titlu: „Am spus că trebuie să tragem de noi și să alergăm mai mult decât adversarul. Normal că suntem favoriți am jucat foarte bine. Cred că am avut multe meciuri bune, dar în seara asta am jucat exemplar și îi felicit pe băieți că am câștigat cu 3-0.

Moruțan visează la primul titlu de campion din carieră, dar momentan se concentrează pe ceea ce are de făcut la echipa națională unde are obiective îndrăznețe: „La sfârșitul anului sperăm să câștigăm campionatul. Când mergi la echipa națională o faci cu mare ambiție și sper să facem o figură frumoasă. Ne dorim să ieșim din grupe”, a fost declarația lui Olimpiu Moruțan de la finalul derby-ului cu CFR Cluj.

Jucătorul de 21 de ani are cifre excelente în acest sezon și se transformă într-un adevărat conducător de joc, cu 12 pase decisive în acest sezon și cinci goluri marcate în 22 de partide, iar cota sa a ajuns la un vârf: 1,3 milioane de euro conform transfermarkt.com.

Florin Tănase e îngrijorat de faptul că FCSB rămâne fără zece jucători plecați la loturile naționale: „Avem un dezavantaj!”

Florin Tănase a declarat de asemenea că echipa sa a pregătit foarte bine meciul cu CFR Cluj, iar asta s-a văzut încă din startul partidei, când FCSB s-a urcat pe adversar: „Ne-am organizat foarte bine în această săptămână și am avut o atitudine foarte bună din start. Am fost agresivi și dupa acel roșu al lui Arlauskis a fost mult mai ușor. Așa se vede de afară. Dacă nu dăm trei-patru goluri pe meci jucăm doar pentru noi”, a fost prima reacție a căpitanului FCSB de la finalul derby-ului cu CFR Cluj.

Florin Tănase e puțin îngrijorat de modul în care FCSB va arăta după această pauză competițională destinată meciurilor echipei naționale, unde echipa lui Toni Petrea are nu mai puțin de zece jucători convocați: „Am avut mereu încredere, dar să vedem cum ne vom prezenta după această pauză. Avem un dezavantaj pentru că avem foarte mulți jucători la echipa națională. Cu gândul asta am spus. Rămâne de văzut cum vom fi”.

Tănase e golgheterul la zi din Casa Pariurilor Liga 1, cu 18 goluri, însă jucătorul dorit de Edi Iordănescu la CFR Cluj își dorește să marcheze și pentru echipa națională a României: „Sunt încrezător și voi merge acolo să dau totul dacă se va apela la mine și sper să avem rezultate foarte bune și victorii. Am spus: rămâne de văzut dacă se va apela la mine. Mister va face strategia în functie de adversar. Sper să marchez și la echipa națională și îmi doresc din tot sufletul”, a spus și Florin Tănase.

