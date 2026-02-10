Olimpiu Moruțan, descumpănit după ce a ratat primul obiectiv cu Rapid: „Suntem foarte dezamăgiți”

ADVERTISEMENT

Rapid s-a lovit din nou de obstacolul numit CFR Cluj. Echipa lui Gâlcă trebuia să învingă în Gruia pentru a merge mai departe în Cupa României Betano. S-a terminat doar 1-1, iar Olimpiu Moruțan a vorbit despre blestemul abătut asupra echipei din Giulești.

Rapid, fără victorie cu CFR Cluj de doi ani. Promisiunea lui Olimpiu Moruțan

Rapid nu a mai câștigat împotriva lui CFR Cluj din 10 februarie 2024. Giuleștenii trebuiau să câștige în Gruia pentru a ieși din Grupa A. după golurile lui Korenica (66-pen) și Pașcanu (88), astfel că alb-vișinii au terminat pe locul 3, cu 4 puncte.

În schimb, vicecampioana României a încheiat pe poziția a doua, cu 5 puncte, și s-a calificat în faza următoare, alături de liderul FC Argeș (9 puncte). Moruțan le dă vești bune fanilor rapidiști, care

„Ne doream să continuăm în această competiție, dar nu ne-a ieșit jocul și nu am reușit să câștigăm. A fost un meci echilibrat, fiecare a încercat să țină de rezultat.

Noi ne-am dorit victoria, CFR aștepta să atacăm, dar nu am avut foarte multe oportunități și ne pare rău. Nici terenul nu ne-a ajutat foarte mult, dar asta nu e o scuză, trebuie să mergem acasă și să ne concentrăm pe campionat.

Clar suntem foarte dezamăgiți. Trebuie să ne concentrăm pe campionat și să luăm cele 3 puncte cu Farul. Cred că o să mai avem ocazia să mai jucăm cu CFR și cu siguranță o să și câștigăm. Poate chiar în play-off. Sunt bine, am jucat și cu U Cluj 90 de minute, pas cu pas o să fiu din ce în ce mai bine, o să muncesc pentru asta”, a declarat Olimpiu Moruțan, după CFR Cluj – Rapid 1-1.

Rapid și CFR Cluj nu se mai pot întâlni în acest sezon decât Deocamdată, cu patru etape rămase până la finalul sezonului regulat, echipa lui Costel Gâlcă e pe locul 2, cu 49 de puncte, cu 8 mai multe decât ardelenii (locul 7).

Pașcanu a dat vina pe terenul din Gruia: „Unde se vaccinează oile arată mai bine”

Autorul golului Rapidului, Alexandru Pașcanu, a pus rezultatul pe seama terenului prost de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. „Din păcate am ieșit din Cupă și doare, doare foarte mult. Nu mi-a plăcut cum s-a jucat pe un teren foarte greu. Nu știu dacă ei au avut vreun șut pe poartă în afara de penalty.

E incredibil să joci pe așa teren. Chiar am un prieten care e de aici din Cluj, e medic veterinar. I-am trimis o poză cum arată terenul înainte de meci și face că unde se duce el să vaccineze oile arată mai bine”, a spus Alexandru Pașcanu.