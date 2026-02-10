Sport
Olimpiu Moruțan, descumpănit după ce a ratat primul obiectiv cu Rapid: „Suntem foarte dezamăgiți”

Olimpiu Moruțan a tras concluziile după eliminarea Rapidului din Cupa României Betano. Marți, 10 februarie, s-au împlinit fix doi ani de la ultima victorie a giuleștenilor cu CFR Cluj.
Cristian Măciucă
10.02.2026 | 23:37
Olimpiu Morutan descumpanit dupa ce a ratat primul obiectiv cu Rapid Suntem foarte dezamagiti
Rapid nu o mai bate de doi ani pe CFR Cluj, dar Olimpiu Moruțan le dă speranțe fanilor: „O să mai jucăm cu ei!”. FOTO: Fanatik
Rapid s-a lovit din nou de obstacolul numit CFR Cluj. Echipa lui Gâlcă trebuia să învingă în Gruia pentru a merge mai departe în Cupa României Betano. S-a terminat doar 1-1, iar Olimpiu Moruțan a vorbit despre blestemul abătut asupra echipei din Giulești.

Rapid, fără victorie cu CFR Cluj de doi ani. Promisiunea lui Olimpiu Moruțan

Rapid nu a mai câștigat împotriva lui CFR Cluj din 10 februarie 2024. Giuleștenii trebuiau să câștige în Gruia pentru a ieși din Grupa A. S-a terminat însă 1-1, după golurile lui Korenica (66-pen) și Pașcanu (88), astfel că alb-vișinii au terminat pe locul 3, cu 4 puncte.

În schimb, vicecampioana României a încheiat pe poziția a doua, cu 5 puncte, și s-a calificat în faza următoare, alături de liderul FC Argeș (9 puncte). Moruțan le dă vești bune fanilor rapidiști, care au fost extrem de nervoși după fluierul de final al lui Florin Andrei.

„Ne doream să continuăm în această competiție, dar nu ne-a ieșit jocul și nu am reușit să câștigăm. A fost un meci echilibrat, fiecare a încercat să țină de rezultat.

Noi ne-am dorit victoria, CFR aștepta să atacăm, dar nu am avut foarte multe oportunități și ne pare rău. Nici terenul nu ne-a ajutat foarte mult, dar asta nu e o scuză, trebuie să mergem acasă și să ne concentrăm pe campionat.

Clar suntem foarte dezamăgiți. Trebuie să ne concentrăm pe campionat și să luăm cele 3 puncte cu Farul. Cred că o să mai avem ocazia să mai jucăm cu CFR și cu siguranță o să și câștigăm. Poate chiar în play-off. Sunt bine, am jucat și cu U Cluj 90 de minute, pas cu pas o să fiu din ce în ce mai bine, o să muncesc pentru asta”, a declarat Olimpiu Moruțan, după CFR Cluj – Rapid 1-1.

Rapid și CFR Cluj nu se mai pot întâlni în acest sezon decât dacă ambele formații se vor califica în play-off. Deocamdată, cu patru etape rămase până la finalul sezonului regulat, echipa lui Costel Gâlcă e pe locul 2, cu 49 de puncte, cu 8 mai multe decât ardelenii (locul 7).

Pașcanu a dat vina pe terenul din Gruia: „Unde se vaccinează oile arată mai bine”

Autorul golului Rapidului, Alexandru Pașcanu, a pus rezultatul pe seama terenului prost de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. „Din păcate am ieșit din Cupă și doare, doare foarte mult. Nu mi-a plăcut cum s-a jucat pe un teren foarte greu. Nu știu dacă ei au avut vreun șut pe poartă în afara de penalty.

E incredibil să joci pe așa teren. Chiar am un prieten care e de aici din Cluj, e medic veterinar. I-am trimis o poză cum arată terenul înainte de meci și face că unde se duce el să vaccineze oile arată mai bine”, a spus Alexandru Pașcanu.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
