Olimpiu Moruțan, destăinuiri emoționante direct din Germania: „Visul meu a fost să ajung la EURO, n-am reușit să-l duc la capăt”. Video

Olimpiu Moruțan a vorbit cu durere în suflet despre . Aflat cu lotul „tricolorilor” în Germania, internaționalul român în vârstă de 25 de ani se recuperează alături de Alin Burileanu, kinetoterapeut al echipei naționale.

Olimpiu Moruțan, destăinuiri emoționante direct din Germania: „Visul meu a fost să ajung la EURO, n-am reușit să-l duc la capăt”

Olimpiu Moruțan s-a accidentat grav pe 23 aprilie, în Beșiktaș – Ankaragucu, scor 0-0, în semifinalele Cupei Turciei. Fostul fotbalist de la FCSB și-a rupt tendonul lui Ahile și , în ziua în care a împlinit vârsta de 25 de ani.

ADVERTISEMENT

În primă fază, de la naționala României în cantonamentul de la Mogoșoaia. Ulterior, s-a luat decizia ca fotbalistul cu 15 apariții în naționala României să-i însoțească pe restul „tricolorilor” în Germania.

„Mă bucur de aceste momente în Germania cu echipa națională. M-am accidentat pe 23 aprilie, pe 25 aprilie m-am operat, de ziua mea de naștere. Mi-am sărbătorit ziua de naștere în spital, cu o operație foarte bună.

ADVERTISEMENT

Accidentarea a venit când nu mă așteptam, dar după ce a trecut timpul, după o săptămână-două de la operație, mi-am dat seama că trebuie să las timpul să treacă și să încep recuperarea pentru picior, să revin cât mai curând”, a declarat Olimpiu Moruțan, conform FRF TV.

„Mă rugam în RMN să fie o accidentare scurtă, de o lună maxim”

Olimpiu Moruțan se află în programul echipei naționale a României la EURO 2024. Fotbalistul care în mod normal nu ar fi lipsit din lotul convocat de Edi Iordănescu pentru turneul final îi însoțește pe colegi la antrenamente și lucrează în paralel în sala de forță, sub supravegherea kinetoterapeutului Alin Burileanu.

ADVERTISEMENT

„Sincer, când m-au scos de pe teren, prima oară m-au dus domnii cu targa spre vestiarul stadionului și am crezut că îmi vor pune gheață și îmi vor zice să mă liniștesc. După ce am văzut că merg spre ambulanță, mi-am dat seama că e ceva grav.

Mergând pe drum cu ambulanța, am spus că orice ar fi trebuie să trec peste. Eram în RMN și mă gândeam că dacă o să fie ceva grav o să stau mai mult timp, o să pierd EURO. Mă rugam în RMN să fie ceva mai scurt, de o lună maxim. Asta a fost povestea pe scurt.

ADVERTISEMENT

Chiar în acel moment, prietena mea era la stadion, aveam semifinala Cupei Turciei cu Beșiktaș și era chiar în tribune. Cu ea am vorbit prima dată. Am fost puternic mental și am spus că nu mai pot să dau timpul înapoi.

Trebuie să-mi văd de drum și să continui. În sport mai întâmpinăm și probleme. Trebuie să fim puternici și să trecem peste”, a mai spus Olimpiu Moruțan.

„Visul meu a fost să merg cu naționala la turneul final. N-am reușit să-l duc la capăt”

Olimpiu Moruțan a recunoscut că a avut mari emoții în momentul în care a citit . Fotbalistul de 25 de ani are un program riguros de recuperare, cu exerciții în sala de forță și în piscină.

„Am avut niște emoții foarte mari (n.r. mesajul lui Edi Iordănescu). Știm cu toții cât de mult ne-am dorit și cât am muncit să fim la acest Campionat European. Visul meu era să merg cu echipa națională la un turneu final.

Acest vis mi l-am pus de când eram copil. N-am reușit să-l duc la capăt, dar cu siguranță, pe viitor, o să am și eu parte de Campionate Europene. Primele două săptămâni au fost cele mai dificile pentru că am avut mici dureri la început. După ce au trecut cele două săptămâni, m-am simțit din ce în ce mai bine”, a mai spus Olimpiu Moruțan.

Moruțan, relație specială cu Nicolae Stanciu

Nicolae Stanciu a ales să renunțe la tricoul cu numărul „10”, pe care i l-a pasat lui Ianis Hagi, și să joace cu tricoul cu numărul „21” pe spate, cel al lui Olimpiu Moruțan. La finalul meciului cu Ucraina, câștigat de România cu 3-0, .

Căpitanul naționalei României a marcat un gol magnific la vinclu. „Am venit pentru meciurile amicale la București, am avut câteva zile. M-am dus la Mogoșoaia să le urez baftă colegilor.

Am stat câteva zile pe acolo, mergeam la recuperare cu Alin (n.r. Burileanu, kinetoterapeutul echipei naționale). Vorbeam cu Stanciu și cu băieții din grup, s-au gândit să mă ia în Germania.

Am primit această veste cu o bucurie foarte mare. Am vrut să vin să joc, nu să mă recuperez, dar cu ajutorul lor reușesc să mă și recuperez aici și să mă simt foarte bine mental”, au fost cuvintele lui Olimpiu Moruțan.