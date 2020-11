Olimpiu Moruțan explică rezultatul strâns din Gaz Metan – FCSB: ”Nu am mai putut să-i desfacem”

Mijlocașul Olimpiu Moruțan explică rezultatul strâns din meciul Gaz Metan Mediaș – FCSB, din etapa a 11-a din Liga 1.

”Roș-albaștrii” s-au impus cu 3-2 după un penalty transformat de Sergiu Buș în finalul întâlnirii și au urcat pe primul loc în clasament.

FCSB și-a pierdut două dintre vedetele lotului, Dennis Man și Florin Tănase părăsind accidentați terenul de la Mediaș.

Rezultatul strâns al meciului Gaz Metan – FCSB, explicată de Olimpiu Moruțan

”Este o mândrie să porți banderola Stelei. Am avut un meci greu, dar e important că am câștigat cele trei puncte. Am avut 2-3 ocazii bune în prima repriză, în partea secundă nu a mai putut să-i desfacem”, a explicat Olimpiu Moruțan rezultatul strâns al meciului Gaz Metan – FCSB.

”Trebuie să rămânem cu piciorele pe pământ și să muncim mult în continuare. Fiecare om din staff are rolului lui și ne ajută să creștem și să ajungem sus”, a mai declarat tânărul jucător al FCSB, care a preluat banderola de căpitan în repriza secundă.

Mijlocașul Darius Olaru a dezvăluit de ce nu s-a bucurat prea tare pentru cele două goluri reușite la Mediaș: ”Mă bucur că mi-am ajutat echipa în această seară, am reuşit să marchez, au fost primele mele reuşite în acest campionat şi mă bucur că am câştigat pe un teren foarte greu.

Puţin mai reţinut pentru că aici am debutat în fotbalul mare şi mi-am făcut intrarea pe prima scenă a fotbalului. Sperăm să ne menţinem pe această poziţie şi la sfârşit să ne bucurăm împreună”.

”Ne bucurăm de această victorie. A fost o victorie foarte grea. Cred că în prima repriză puteam să dăm mai multe goluri. Am avut şi neşansă, însă mă bucur că la final am reuşit să câştigăm şi să luăm cele trei pucnte. Mi-am asumat să dau eu penalty-ul. Primii doi sunt Tănase şi Man.

Sper cu această ocazie să nu fie o accidntare gravă a lui Dennis pentru că avem nevoie de el. Mă bucur că am înscris, că am ajutat echipa. Am avut şi şansă în prima repriză, am avut şi o bară în a doua repriză. A intrat cam greu, dar bine că a intrat şi am câştigat”, a spus atacantul Sergiu Buș.

