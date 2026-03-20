Olimpiu Moruțan, făcut praf de comentatorii TV la CFR Cluj – Rapid 1-0: „Parcă a mâncat 15 sarmale”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a obținut o victorie importantă în a 2-a etapă din play-off-ul SuperLigii, scor 1-0 contra Rapid. Pe parcursul partidei, comentatorii TV nu l-au menajat deloc pe Olimpiu Moruțan, fotbalist transferat în iarna acestui sezon la formația din Giulești. FANATIK vă ține la curent cu declarațiile analiștilor.

Olimpiu Moruțan, făcut praf de comentatorii TV la CFR Cluj – Rapid 1-0

. Deși a venit ca un jucător consacrat la Rapid, mijlocașul nu a reușit să impresioneze în perioada petrecută în Giulești. Comentatorii TV de la Digi au ținut să puncteze că Moruțan nu se află la un nivel fizic optim. Mai mult decât atât, fostul fotbalist și actual comentator, Ionuț Angheluță, a glumit și a transmis că elevul lui Costel Gâlcă a „mâncat 15 sarmale înainte de meci”, în contextul în care nu a reușit să îl devanseze la o fază pe Karlo Muhar.

ADVERTISEMENT

„Moruțan parcă a mâncat 15 sarmale și nu i s-au digerat! Parcă nu poate accelera deloc, a vrut mai devreme să accelereze pe lângă Muhar, însă fotbalistul lui CFR Cluj l-a ajuns din spate. A avut posibilitatea să urce cu mingea către fundașii centrali adverși, dar nu a făcut-o. Parcă are o indispoziție fizică”, au fost vorbele lui Ionuț Angheluță de la comentariul în direct.

Moruțan, 100% cu gândul la Rapid

Deși s-a consacrat ca fotbalist la FCSB, Olimpiu Moruțan a decis să revină în România la rivala Rapid. , mijlocașul de națională a mărturisit că gândul său este 100% către actuala sa formație, iar perioada petrecută în tabăra roș-albastră este de domeniul trecutului.

ADVERTISEMENT

„Am observat și eu, dar nu am ce să fac. Eu vreau să îmi fac meseria și să dau totul pe teren. Nu știu dacă mă deranjează. La FCSB am dat tot ce am avut mai bun, iar oamenii au avut încredere în mine. Acum este un alt capitol. Nu am primit mesaje din partea foștilor colegi, era normal, nu m-am supărat. Îmi doresc să fie în play-off și să avem un campionat frumos.

ADVERTISEMENT

Am primit mesaje frumoase din partea fanilor Rapidului și nu va fi nicio problemă. Îmi doresc să dau tot ce am, poate chiar mai mult, pentru ca ei să fie alături de mine. Avem o atmosferă frumoasă aici. Cred că am timp să îmi revin și să ajung din nou în lotul echipei naționale. Am jucat doi ani în Turcia, sunt obișnuit cu astfel de situații. Nu o să înjur FCSB, sunt bine crescut, un băiat educat. Nu vreau să supăr pe nimeni, vreau doar să îmi ajut echipa”, a declarat Moruțan.