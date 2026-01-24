Olimpiu Moruțan, față în față cu Dan Șucu: „Îmi doresc să joc”. Cum a fost primit în vestiar de „rivalii” Dobre și Petrila. Video

Sport

Olimpiu Moruțan, față în față cu Dan Șucu: „Îmi doresc să joc". Cum a fost primit în vestiar de „rivalii" Dobre și Petrila.

Olimpiu Moruțan a trăit primele ore în Giulești: întâlnire cu Dan Șucu pentru fostul star de la FCSB. Cum a fost primit jucătorul în vestiar de noii colegi.
Alex Bodnariu
24.01.2026 | 13:45
Olimpiu Morutan fata in fata cu Dan Sucu Imi doresc sa joc Cum a fost primit in vestiar de rivalii Dobre si Petrila Video
Olimpiu Moruțan a făcut cunoștință cu noii săi colegi! Cum a fost primit în vestiar
Rapid a dat marea lovitură pe piața transferurilor. Giuleștenii au semnat cu Olimpiu Moruțan, mijlocaș cu meciuri la națională de seniori. Echipa de comunicare a clubului a realizat un material special, în care le-a prezentat fanilor primele ore ale fotbalistului la noua sa echipă.

Olimpiu Moruțan a semnat cu Rapid. Dan Șucu l-a întâmpinat pe mijlocaș

Giuleștenii vor să câștige titlul în SuperLiga, iar oficialii clubului au făcut un transfer tare. Olimpiu Moruțan, mijlocașul care a strălucit în tricoul rivalilor de la FCSB, va juca pentru Rapid și speră ca, la finalul sezonului, să câștige titlul alături de noua sa echipă.

La scurt timp după ce mutarea s-a oficializat, pe canalul de YouTube al clubului din Giulești a fost postat un videoclip foarte interesant. Olimpiu Moruțan este filmat din momentul în care aterizează în România până când îmbracă pentru prima oară tricoul Rapidului.

În acest material este prezentat fanilor modul în care a arătat vizita medicală. Acolo a fost prezent și Dan Șucu, acționarul majoritar al clubului, care a ținut să fie printre primii care îi urează succes noului mijlocaș din Giulești. Ioan Becali a dezvăluit în premieră la Giovanni ShowMoruțan s-a întâlnit deja cu acționarul majoritar din Giulești. „Îmi doresc să joc, să ajut echipa”, i-a spus Moruțan omului de afaceri, după ce a fost consultat de medicul echipei.

Olimpiu Moruțan a făcut cunoștință cu noii săi colegi! Cum a fost primit în vestiar

A urmat o scurtă ședință în sala de forță, apoi Olimpiu s-a întâlnit cu noul său antrenor, Costel Gâlcă. Ulterior, fotbalistul a ajuns în vestiar și a făcut cunoștință cu toți colegii de la Rapid. Pe unii dintre ei îi știa deja de la echipa națională a României.

Olimpiu Moruțan s-a salutat prietenește cu Claudiu Petrila și Alex Dobre, jucători cu care va fi rival pe post. Toți trei joacă pe benzi, iar Costel Gâlcă va fi nevoit fie să le dea minute pe rând, fie să schimbe sistemul de joc.

În finalul videoclipului, Olimpiu Moruțan este prezent alături de președintele clubului, Victor Angelescu, la prezentarea oficială. Mijlocașul a îmbrăcat pentru prima oară tricoul echipei din Giulești, care speră să îi poarte noroc în acest sezon.

