Olimpiu Moruțan, impresionat de Andrei Șucu după Rapid – FC Argeș 3-1: „A marcat la prima atingere!”

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Rapid a trăit cu emoții spre finalul meciului cu FC Argeș, însă a reușit să se impună cu 3-1 și a urcat pe primul loc în SuperLiga. Olimpiu Moruțan (27 de ani) a tras concluziile la finalul partidei și a vorbit despre golul marcat în prelungiri de Andrei Șucu, la scurt timp după intrarea pe teren.

Ce a declarat Olimpiu Moruțan după Rapid – FC Argeș 3-1

Rapid a controlat prima repriză a meciului cu FC Argeș și a deschis scorul prin Constantin Grameni, iar mijlocașul a realizat „dubla” după pauză. Situația s-a complicat pentru giuleșteni când Dorinel Oancea a redus din diferență, însă echipa lui Daniel Pancu a rezistat și a dat lovitura în prelungiri, prin fiul patronului Dan Șucu, Andrei.

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La final, Olimpiu Moruțan a analizat victoria obținută și a vorbit despre reușita tânărului său coechipier. „Ne-am făcut meciul greu pe final, dar important e că am câștigat. Mă bucur și pentru Andrei că a marcat la prima atingere. Important pentru mine este să-mi ajut echipa.

Dacă marchez, dau pasă de gol sau particip activ, nu contează. Da, sunt bucuros că am fost chemat și la națională. Abia aștept să ajung acolo. Sper să câștigăm”, a declarat Olimpiu Moruțan, conform , imediat după 3-1.

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Andrei Șucu, impact imediat în Rapid – FC Argeș

Daniel Pancu l-a trimis în teren pe în prelungirile meciului cu FC Argeș, iar tânărul fotbalist a reușit să înscrie după aproximativ 27 de secunde. Acesta a combinat frumos cu muntenegreanul Vladan Bubanja și a tras la poartă, iar goalkeeper-ul Nikic nu a reușit să evite golul. Este prima reușită în SuperLiga pentru fiul lui Dan Șucu, care a debutat la prima echipă a Rapidului în mai 2025, într-un meci cu U Cluj.