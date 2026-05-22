Olimpiu Moruțan, la momentul adevărului după un sezon modest la Rapid: „Nu promit că mâine o să fiu Messi sau că azi sunt Maradona”

Rapid București a făcut un nou play-off dezamăgitor, deși după prima etapă câștigată împotriva rivalilor de la Dinamo se vorbea chiar de titlu. Giuleștenii nu s-au calificat nici măcar pentru barajul de cupe europene și trebuie să mai aștepte cel puțin un an pentru a-și îndeplini obiectivul pus de Dan Șucu încă de când a preluat 90% din acțiunile clubului. Olimpiu Moruțan a fost unul dintre fotbaliștii aduși în iarnă pentru a dat o mână de ajutor, însă a dezamăgit.

Ce a spus Olimpiu Moruțan după ce a dezamăgit în prima jumătate de sezon pentru Rapid

Chiar dacă nu mai evoluase la un nivel înalt de foarte mult timp și nu avea un ritm bun de joc, fanii și conducerea s-au așteptat ca Olimpiu Moruțan să aducă imediat un plus în jocul Rapidului. Într-adevăr, la primele apariții el a părut că este făcut dintr-un alt aluat, însă cu timpul a intrat în media echipei.

însă speră ca începând cu noul sezon „adevăratul Olimpiu Moruțan” să iasă la suprafață: „Da, cu siguranță o să arat o altă față. Cum am mai spus, eu muncesc în continuare și îmi doresc să fiu la capacitate maximă în noul sezon. Nu am fost într-o perioadă foarte bună când am venit, am încercat să trag de mine și să demonstrez că pot să ajut echipa. Ăsta e fotbalul, niciodată nu poți să știi la ce nivel ești.

Am fost într-o perioadă foarte dificilă, clar că nu am fost la nivelul meu. Ce depinde de mine, eu fac. Muncesc în fiecare zi și îmi doresc să fiu cel mai bun fotbalist din România, dar este important să muncești. Nu pot să promit că mâine o să fiu Messi sau că azi sunt Maradona. Eu vreau să progresez zilnic”, a declarat fotbalistul Rapidului conform

De ce are nevoie Olimpiu Moruțan pentru a face performanță la Rapid

În ciuda formei modeste, Olimpiu Moruțan a primit încredere de la Gică Hagi și a fost convocat pentru meciurile amicale ale echipei naționale, contra Georgiei și a Țării Galilor. În cazul său nu se pune problema de talent, ci doar de pregătire. care a explicat pentru FANATIK de ce are nevoie internaționalul român pentru a reveni la forma care-i aducea un transfer de la FCSB la Galatasaray în urmă cu câțiva ani:

„Moruțan mai are doi ani de contract. El are nevoie de o pregătire împreună cu lotul, o pregătire pe care de trei ani nu a făcut-o din cauza accidentărilor. Apoi, în septembrie-octombrie vom ști ce se întâmplă cu el. A fost și o degringoladă la Rapid… ba mijlocaș, ba dreapta. El are un stâng bun, dar are nevoie de 3-4 săptămâni în care să se pregătească, iar în septembrie vom ști cine este cu adevărat Moruțan. El este liniștit, mai are doi ani de contract, însă nimeni nu spune că dacă va avea o ofertă Rapid nu poate profita de această ofertă. Se pot întâmpla multe în vara asta. Nu poți să dezmembrezi o echipă pentru că a terminat pe locul 5 sau 6”, a spus Ioan Becali la „Giovanni Show”