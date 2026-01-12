Olimpiu Moruțan la Rapid? Ce spune Victor Angelescu

ADVERTISEMENT

Rapid este implicată în lupta pentru titlu, iar conducerea clubului dorește să îmbunătățească lotul echipei în această iarnă. Președintele giuleștenilor, Victor Angelescu, a vorbit despre posibilitatea ca Olimpiu Moruțan, care evoluează momentan la Aris Salonic, să ajungă la Rapid.

Olimpiu Moruțan, la Rapid? Ce a declarat Victor Angelescu

Victor Angelescu a declarat că apreciază calitățile lui Olimpiu Moruțan, însă președintele Rapidului a precizat faptul că salariul pe care internaționalul român îl are la actuala echipă, Aris Salonic, este unul foarte mare comparativ cu cele din Superliga. „(n.r. Moruţan?) Sunt jucători buni, de echipa naţională.

ADVERTISEMENT

Precum la Stanciu, la Moruţan cred că e acelaşi lucru. Câştigă anumite sume de bani afară şi principalul lucru e să-şi dorească ei să revină. Salariile pe care le au ei sunt salarii care nu pot fi date în România. Nu are salariul cât Stanciu, dar vreo 700.000 tot are. Ei au calitate, Moruţan să joace la Rapid, Stanciu… amândoi pot juca la primele echipe din campionat”, a declarat oficialul Rapidului la .

De ce nu va ajunge Nicolae Stanciu la Rapid

. Chiar și în acest context, șansele ca internaționalul român să ajungă la Rapid sunt scăzute, motivul principal fiind cel financiar. „Nu e posibil. Nu pot da detalii, dar trebuie să nu-l mai dorească clubul respectiv, antrenorul de la Genoa să nu-l mai dorească şi nu e cazul. Are un salariu mare, e treaba lui ce face şi cum face.

ADVERTISEMENT

Nici el nu cred că-şi doreşte să revină în România, că trebuie să-l ajute şi pe el. Dacă Nicolae Stanciu şi-ar fi dorit să vină în ţară, se rezolva, dar îşi doreşte să continue în Serie A. Continuă la Genoa, din ce ştiu eu. Nu e o negociere realistă, nu s-a pus problema să vină. El a zis că e fericit acolo şi vrea să rămână. Stanciu are un salariu mare, de 1.000.000 – 1.200.000 de euro. Cine poate să plătească atât?”, a spus .

ADVERTISEMENT

Cifrele lui Olimpiu Moruțan la Aris

Olimpiu Moruțan a semnat cu Aris Salonic în vara anului trecut, după despărțirea de Pisa. Internaționalul român a evoluat în 16 partide pentru formația din Grecia, în 10 dintre ele ca titular, însă nu a avut vreo contribuție decisivă. Acesta a strâns în total 703 minute pentru gruparea din Salonic, însă .