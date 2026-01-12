Sport

Olimpiu Moruțan la Rapid? Ce spune Victor Angelescu

Președintele Rapidului, Victor Angelescu, a vorbit despre posibilitatea ca Olimpiu Moruțan să ajungă în Giulești. Acesta a revenit și asupra subiectului Nicolae Stanciu.
Bogdan Mariș
12.01.2026 | 23:40
Olimpiu Morutan la Rapid Ce spune Victor Angelescu
ULTIMA ORĂ
Victor Angelescu a vorbit despre posibilitatea ca Olimpiu Moruțan să semneze cu Rapid. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Rapid este implicată în lupta pentru titlu, iar conducerea clubului dorește să îmbunătățească lotul echipei în această iarnă. Președintele giuleștenilor, Victor Angelescu, a vorbit despre posibilitatea ca Olimpiu Moruțan, care evoluează momentan la Aris Salonic, să ajungă la Rapid.

Olimpiu Moruțan, la Rapid? Ce a declarat Victor Angelescu

Victor Angelescu a declarat că apreciază calitățile lui Olimpiu Moruțan, însă președintele Rapidului a precizat faptul că salariul pe care internaționalul român îl are la actuala echipă, Aris Salonic, este unul foarte mare comparativ cu cele din Superliga. (n.r. Moruţan?) Sunt jucători buni, de echipa naţională.

ADVERTISEMENT

Precum la Stanciu, la Moruţan cred că e acelaşi lucru. Câştigă anumite sume de bani afară şi principalul lucru e să-şi dorească ei să revină. Salariile pe care le au ei sunt salarii care nu pot fi date în România. Nu are salariul cât Stanciu, dar vreo 700.000 tot are. Ei au calitate, Moruţan să joace la Rapid, Stanciu… amândoi pot juca la primele echipe din campionat”, a declarat oficialul Rapidului la TV Prima Sport.

De ce nu va ajunge Nicolae Stanciu la Rapid

Nicolae Stanciu se află într-o situație dificilă la Genoa, care s-a complicat semnificativ după penalty-ul ratat în partida cu AC Milan. Chiar și în acest context, șansele ca internaționalul român să ajungă la Rapid sunt scăzute, motivul principal fiind cel financiar. „Nu e posibil. Nu pot da detalii, dar trebuie să nu-l mai dorească clubul respectiv, antrenorul de la Genoa să nu-l mai dorească şi nu e cazul. Are un salariu mare, e treaba lui ce face şi cum face.

ADVERTISEMENT
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi24.ro
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei

Nici el nu cred că-şi doreşte să revină în România, că trebuie să-l ajute şi pe el. Dacă Nicolae Stanciu şi-ar fi dorit să vină în ţară, se rezolva, dar îşi doreşte să continue în Serie A. Continuă la Genoa, din ce ştiu eu. Nu e o negociere realistă, nu s-a pus problema să vină. El a zis că e fericit acolo şi vrea să rămână. Stanciu are un salariu mare, de 1.000.000 – 1.200.000 de euro. Cine poate să plătească atât?”, a spus Victor Angelescu, care a vorbit și despre scandalul care a existat recent după amicalul dintre Rapid și CSKA 1948 Sofia.

ADVERTISEMENT
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în...
Digisport.ro
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!

Cifrele lui Olimpiu Moruțan la Aris

Olimpiu Moruțan a semnat cu Aris Salonic în vara anului trecut, după despărțirea de Pisa. Internaționalul român a evoluat în 16 partide pentru formația din Grecia, în 10 dintre ele ca titular, însă nu a avut vreo contribuție decisivă. Acesta a strâns în total 703 minute pentru gruparea din Salonic, însă la ultima partidă oficială disputată de Aris a fost lăsat în afara lotului.

  • 2.000.000 de euro este cota actuală a lui Olimpiu Moruțan, conform transfermarkt
  • 26 de ani are internaționalul român
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Fotbalistul dorit de Cristi Chivu la Inter...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Fotbalistul dorit de Cristi Chivu la Inter a efectuat vizita medicală la Barcelona! Când se va oficializa transferul
Portarul campion cu Astra, amintiri cu Marius Șumudică: „Te bag, nu te bag,...
Fanatik
Portarul campion cu Astra, amintiri cu Marius Șumudică: „Te bag, nu te bag, tu fă-ți treaba!”. Mesaj din Antalya pentru antrenorul lui Al-Okhdood. Video
Scandal la Rapid! Cum s-a apărat Victor Angelescu după acuzațiile suporterilor
Fanatik
Scandal la Rapid! Cum s-a apărat Victor Angelescu după acuzațiile suporterilor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Adrian Mutu, afectat după ce fostul său conducător a fost ucis cu sânge...
iamsport.ro
Adrian Mutu, afectat după ce fostul său conducător a fost ucis cu sânge rece: 'Era un om extraordinar'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!