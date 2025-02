Olimpiu Moruțan, mesaj profund după primul meci jucat la 9 luni de la grava accidentare: „Am avut emoții mai mari ca niciodată”

Olimpiu Moruțan a revenit în weekend-ul trecut pe terenul de fotbal, după o pauză de 9 luni cauzată de o accidentare gravă și . Fotbalistul român a publicat pe contul său de Instagram un mesaj emoționant.

Olimpiu Moruțan, mesaj emoționant după primul meci jucat la 9 luni de la grava accidentare: „Am revenit în locul în care mă simt cel mai bine”

Olimpiu Moruțan după o aterizare nefericită într-un meci cu Beșiktaș din Cupa Turciei, iar internaționalul român a avut nevoie de 9 luni pentru a reveni pe gazon.

După multă muncă și o recuperare dificilă, fotbalistul de 25 de ani a fost titular sâmbătă în disputa dintre Pisa și Cittadella, dar a fost înlocuit în minutul 69 al partidei de Meister. Evoluția sa a fost peste media echipei, potrivit Sofa Score.

Chiar dacă Pisa a pierdut cu scorul de 1-0, formația din Italia a rămas pe loc direct promovabil în Serie A, având un avans de 4 puncte peste Spezia, gruparea clasată pe locul al treilea în Serie B. Moruțan a publicat un mesaj emoționant pe contul său de Instagram.

„După nouă luni foarte grele pentru mine, în care am muncit și am fost constant optimist, am revenit în locul în care mă simt cel mai bine, pe teren. Deși am jucat mereu fotbal cu plăcere, emoțiile pe care le-am simțit sâmbătă, la primul meci oficial după accidentare, au fost mai mari ca niciodată.

Pentru rezultatul echipei îmi pare rău, dar sunt convins că este doar o etapă nefericită, iar la următoarele meciuri vom continua munca spre a ne îndeplini obiectivul. Sunt recunoscător tuturor celor care ați fost alături de mine! Vă mulțumesc!”, a scris Olimpiu Moruțan pe contul său de Instagram.

Olimpiu Moruțan a ratat Campionatul European din 2024 din cauza accidentării

Accidentarea gravă suferită în perioada când evolua în Turcia a fost o lovitură grea pentru Olimpiu Moruțan, dar și pentru echipa națională. El fusese una dintre piesele importante din echipa pregătită la vremea respectivă de Edi Iordănescu.

Moruțan a ratat prezența la Campionatul European din vara anului 2024, unde România a ajuns până în faza optimilor și tot în acea vară a fost împrumutat la Pisa, formația unde mai evoluează Adrian Rus și Marius Marin.

El mai fusese împrumutat o dată la echipa din Italia, în perioada august 2022 – iunie 2023, când reușise să adune 36 de meciuri, să marcheze 6 goluri și să ofere 8 pase decisive.