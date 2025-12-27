Olimpiu Moruțan, moment special trăit la Dubai! Internaționalul român a făcut pasul cel mare. Foto

ADVERTISEMENT

Dennis Man, Valentin Mihăilă și Olimpiu Moruțan au petrecut alături de iubitele lor sărbătorile de iarnă la Dubai, acolo unde un eveniment special a avut loc.

Pas important făcut de internaționalul român

Fostul jucător de la FCSB, Moruțan, și-a cerut în căsătorie iubita, iar anunțul a fost făcut pe rețelele sociale. Paula Olah a dat vestea tuturor: „O iubire care continuă să crească”, a scris aceasta în postarea în care apărea și inelul de logodnă.

Mesajele de felicitare nu au întârziat să apară, iar soția lui Darius Olaru, fostul coleg al lui Moruțan de la FCSB, a postat: „Felicitări! Sunt atât de fericită pentru amândoi”, a scris Cristina Olaru.

Viitorul lui Moruțan rămâne sub semnul întrebării

, fotbalistul crescut de Universitatea Cluj nu a reușit să impresionează la trupa din Grecia și acum viitorul său este pus sub semnul întrebării. Olimpiu Moruțan a semnat un contract pe trei ani cu Aris Salonic și a ajuns în Grecia plin de speranțe, însă experiența sa nu a decurs conform așteptărilor. Mijlocașul a prins doar 6 minute de joc în ultimele trei partide ale echipei.

Până acum, Moruțan a bifat 16 apariții pentru Aris, fără să reușească să înscrie sau să ofere vreo pasă decisivă. Giovanni Becali a vorbit despre situația fotbalistului și a precizat că, în perioada de iarnă, va analiza care sunt șansele ca acesta să evolueze mai mult. În cazul în care nu va mai intra în planurile clubului grec, există posibilitatea unei despărțiri și a unui transfer la o altă echipă.

„În acest moment, Moruțan este sub contract cu Aris Salonic. Vom vedea dacă are posibilitatea să joace mai mult, iar dacă nu, vom analiza și eventuale variante pentru alte echipe în această iarnă”, a declarat Giovanni Becali pentru

Dennis Man și Mihăilă, alături de Moruțan

Momentul special pe care Moruțan l-a trăit a fost unul în care i-au fost alături și colegii de la națională, și Valentin Mihăilă. Cei 3 nu au uitat însă că vacanța e scurtă și s-au pregătit în sală, acolo unde s-au filmat când alergau pe bandă.

De altfel, meciurile în Grecia și Olanda încep imediat după anul nou. PSV va evolua pe 10 ianuarie, în timp ce Aris Salonic joacă pe 6 ianuarie.