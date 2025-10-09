Olimpiu Moruțan, motivat după România – Moldova 2-1: „Am avut o accidentare urâtă! Îmi doresc să merg și eu la un European sau Mondial”

România s-a impus în partida amicală în fața Moldovei, scor 2-1. Golurile „tricolorilor” au fost marcate de Louis Munteanu și Ianis Hagi, iar pasele decisive au venit de fiecare dată din partea lui Olimpiu Moruțan. Ce spune mijlocașul despre revenirea la echipa națională.

Olimpiu Moruțan, cu gândul la România – Austria

, Olimpiu Moruțan s-a arătat fericit de faptul că a putut să contribuie decisiv cu două pase decisive. Mijlocașul de la Aris a transmis că obiectivul elevilor lui „Il Luce” este unul singur, anume victoria în fața Austriei, și că nu se gândește, cel puțin pentru moment, la remiza dintre Cipru și Bosnia.

„Suntem foarte fericiți că am reușit să facem un joc foarte bun în seara asta. Trebuie să ne pregătim foarte bine mental pentru Austria, vrem să facem un meci bun și să câștigăm.

Trebuie să ne motivăm cum am făcut-o în trecut, să jucăm împreună, să muncim pentru echipă. Trebuie să facem un meci bun și să scoatem un rezultat pozitiv. Nu cred că va semăna meciul de duminică cu cel din această seară. Eu cred că putem să facem un rezultat bun și să ne creștem nivelul.

Ne ajută remiza Bosniei, dar trebuie să ne gândim la noi, să facem un meci bun duminică. Pentru noi, cel mai important meci este cel de duminică, după ne putem uita la restul partidelor”, a declarat Olimpiu Moruțan la zona mixtă.

Moruțan așteaptă mai mulți suporteri la România – Austria

Olimpiu Moruțan a revenit la echipa națională după o accidentare de lungă durată, . Mijlocașul a mărturisit că atmosfera de la turneul final a fost una de senzație și că speră că va trăi de pe teren un astfel de moment.

Cât despre suporterii puțini care au venit la România – Moldova, Moruțan a dat vina pe ora târzie și pe faptul că lumea muncește a doua zi, însă e convins că partida cu Austria va aduce mult mai multă lume pe stadion.

„Mă bucur foarte mult că am reușit să-mi ajut echipa în seara aceasta. Sunt foarte bucuros că am revenit în grup și sper să continui pe acest drum și să îmi cresc nivelul. Am avut o accidentare foarte urâtă și sper să îmi revin și fizic 100%.

Am lipsit la EURO, dar am văzut din exterior atmosfera. A fost incredibil de frumos și îmi doresc să ajung și eu la un Campionat European sau Mondial.

A fost destul de târziu meciul acum, lumea merge mâine la serviciu. În schimb, duminică cred că o să fie mai multă lume la stadion”, a adăugat Olimpiu Moruțan.

2,4 milioane de euro este cota de piață a lui Olimpiu Moruțan

17 selecții, un gol și 6 pase decisive are mijlocașul la echipa națională