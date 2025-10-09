Sport

Olimpiu Moruțan, motivat după România – Moldova 2-1: „Am avut o accidentare urâtă! Îmi doresc să merg și eu la un European sau Mondial”

Olimpiu Moruțan a oferit primele declarații după revenirea la echipa națională. Mijlocașul e mândru că a trecut peste accidentare și speră că va ajunge cu România la un Campionat Mondial sau European.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
09.10.2025 | 23:55
Olimpiu Morutan motivat dupa Romania Moldova 21 Am avut o accidentare urata Imi doresc sa merg si eu la un European sau Mondial
ULTIMA ORĂ
Olimpiu Moruțan, încântat după revenirea la echipa națională. Sursă foto: Colaj Fanatik

România s-a impus în partida amicală în fața Moldovei, scor 2-1. Golurile „tricolorilor” au fost marcate de Louis Munteanu și Ianis Hagi, iar pasele decisive au venit de fiecare dată din partea lui Olimpiu Moruțan. Ce spune mijlocașul despre revenirea la echipa națională.

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan, cu gândul la România – Austria

La scurt timp după victoria în fața Moldovei, Olimpiu Moruțan s-a arătat fericit de faptul că a putut să contribuie decisiv cu două pase decisive. Mijlocașul de la Aris a transmis că obiectivul elevilor lui „Il Luce” este unul singur, anume victoria în fața Austriei, și că nu se gândește, cel puțin pentru moment, la remiza dintre Cipru și Bosnia.

„Suntem foarte fericiți că am reușit să facem un joc foarte bun în seara asta. Trebuie să ne pregătim foarte bine mental pentru Austria, vrem să facem un meci bun și să câștigăm.

ADVERTISEMENT

Trebuie să ne motivăm cum am făcut-o în trecut, să jucăm împreună, să muncim pentru echipă. Trebuie să facem un meci bun și să scoatem un rezultat pozitiv. Nu cred că va semăna meciul de duminică cu cel din această seară. Eu cred că putem să facem un rezultat bun și să ne creștem nivelul.

Ne ajută remiza Bosniei, dar trebuie să ne gândim la noi, să facem un meci bun duminică. Pentru noi, cel mai important meci este cel de duminică, după ne putem uita la restul partidelor”, a declarat Olimpiu Moruțan la zona mixtă.

ADVERTISEMENT
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță...
Digi24.ro
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul șefului armatei, Gheorghiță Vlad

Moruțan așteaptă mai mulți suporteri la România – Austria

Olimpiu Moruțan a revenit la echipa națională după o accidentare de lungă durată, motiv pentru care nu a putut fi alături de colegii săi la Campionatul European de anul trecut. Mijlocașul a mărturisit că atmosfera de la turneul final a fost una de senzație și că speră că va trăi de pe teren un astfel de moment.

ADVERTISEMENT
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și...
Digisport.ro
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”

Cât despre suporterii puțini care au venit la România – Moldova, Moruțan a dat vina pe ora târzie și pe faptul că lumea muncește a doua zi, însă e convins că partida cu Austria va aduce mult mai multă lume pe stadion.

„Mă bucur foarte mult că am reușit să-mi ajut echipa în seara aceasta. Sunt foarte bucuros că am revenit în grup și sper să continui pe acest drum și să îmi cresc nivelul. Am avut o accidentare foarte urâtă și sper să îmi revin și fizic 100%.

ADVERTISEMENT

Am lipsit la EURO, dar am văzut din exterior atmosfera. A fost incredibil de frumos și îmi doresc să ajung și eu la un Campionat European sau Mondial.

A fost destul de târziu meciul acum, lumea merge mâine la serviciu. În schimb, duminică cred că o să fie mai multă lume la stadion”, a adăugat Olimpiu Moruțan.

  • 2,4 milioane de euro este cota de piață a lui Olimpiu Moruțan
  • 17 selecții, un gol și 6 pase decisive are mijlocașul la echipa națională

Olimpiu Moruțan, fericit după revenirea la echipa națională

Cum mai poate ajunge România la Campionatul Mondial. Toate calculele calificării după Austria...
Fanatik
Cum mai poate ajunge România la Campionatul Mondial. Toate calculele calificării după Austria – San Marino 10-0 și Cipru – Bosnia 2-2
Ianis Hagi, promisiune după România – Moldova 2-1: „Nu știu cum, dar vom...
Fanatik
Ianis Hagi, promisiune după România – Moldova 2-1: „Nu știu cum, dar vom ajunge la Mondiale!”
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Ploaie de goluri în...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 7 – etapa 8. Ploaie de goluri în Austria – San Marino. Clasamentul în grupa României după pasul greșit făcut de Bosnia
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Nu s-a mai ascuns! Gigi Becali n-a respectat o lege de 25 de...
iamsport.ro
Nu s-a mai ascuns! Gigi Becali n-a respectat o lege de 25 de ani: 'Nimeni nu ține cont de ea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!