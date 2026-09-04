Sport

Olimpiu Moruţan, ofertă uriaşă de la o echipă de cupele europene! Decizia luată de mijlocaşul Rapidului. Exclusiv

Olimpiu Moruțan a fost dorit în această vară de o echipă importantă din Israel, calificată în cupele europene. Giovanni Becali a dezvăluit detaliile ofertei.
Alex Bodnariu
04.09.2026 | 13:30
Olimpiu Morutan oferta uriasa de la o echipa de cupele europene Decizia luata de mijlocasul Rapidului Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Olimpiu Moruțan putea pleca de la Rapid! Oferta importantă pe care a refuzat-o
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Olimpiu Moruțan începe să devină tot mai important la Rapid. De câteva meciuri, jocul mijlocașului ofensiv arată din ce în ce mai bine. Giuleștenii puteau însă să rămână fără el în această vară. Giovanni Becali a anunțat în exclusivitate, la „Giovanni Show”, că o echipă din Israel s-a interesat de situația sa.

Olimpiu Moruțan putea pleca de la Rapid! Oferta importantă pe care a refuzat-o

Mijlocașul a ajuns la Rapid iarna trecută. Mutarea a fost primită cu mare entuziasm de suporteri, însă evoluțiile sale din stagiunea precedentă a SuperLigii au fost modeste. Olimpiu Moruțan a avut nevoie de o perioadă mai lungă de acomodare la echipa din Capitală.

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În acest sezon, lucrurile par să stea diferit. În cele 7 meciuri jucate de Olimpiu Moruțan în SuperLiga României, mijlocașul a reușit să înscrie două goluri și să ofere două pase decisive. Este unul dintre oamenii de bază din echipa lui Daniel Pancu.

Dezvăluirea lui Giovanni Becali! Cine a vrut să-l ia pe Moruțan de la Rapid: „Era o ofertă bună”

Giovanni Becali, cunoscutul impresar român, a declarat în emisiunea „Giovanni Show” că Olimpiu Moruțan putea pleca de la Rapid în această vară. O echipă importantă din Israel, calificată în cupele europene, l-a dorit pe mijlocaș. Jucătorul a refuzat însă propunerea din cauza războiului și a situației din regiune.

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„E deschisă piața. Mulți jucători au refuzat Israelul. Moruțan a refuzat un contract mult mai valoros decât la Rapid din cauza acestor probleme. Acum o lună am vorbit. A venit o ofertă de la o echipă importantă din Israel, care joacă în cupele europene.

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Jucătorul a zis că vrea să rămână la Rapid. Era o ofertă bună. Nu știu ce sume erau. Moruțan a avut ofertă în această vară din Israel și a zis pas. Dacă jucătorul a refuzat, eu ce să mai deschid? Sunt probleme acolo. Meciurile din cupele europene sunt jucate doar în deplasare. Moruțan e un jucător important la Rapid. Nu pot să spun ce salariu era. Nu am intrat în amănunte”, a declarat Giovanni Becali.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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