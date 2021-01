Olimpiu Moruţan, out până la finalul lunii! Ce a păţit mijlocaşul şi la ce derby ar putea reveni. Exclusiv

Olimpiu Moruţan s-a accidentat înainte de meciul cu Astra Giurgiu, care se va juca vineri, de la ora 20:00, iar FANATIK a aflat care este stare medicală a fotbalistului de 21 de ani şi când ar putea să revină pe teren.

Toni Petrea a primit o lovitură înainte de meciul cu Astra Giurgiu şi nu se va putea baza pe unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei. Olimpiu Moruţan a resimţit dureri şi va rata următoarele partide ale celor de la FCSB.

FANATIK a aflat că Olimpiu Moruţan a efectuat un RMN, iar verdictul medicilor nu a fost aşa de rău cum se aşteptau cei din staff-ul tehnic al liderului din Liga 1. Mijlocaşul ofenisv a suferit o întindere şi a intrat deja sub tratament.

Olimpiu Moruţan, out până la final lunii. Ar putea reveni la derby-ul cu Dinamo

Din informaţiile FANATIK, Olimpiu Moruţan va lipsi în jur de zece zile şi va reveni pe teren la finalul lunii ianuarie sau, cel mai probabil, la începutul lui februarie. În aceste condiţii, fotbalistul de 21 de ani va rata următoarele următoarele cinci meciuri ale celor de la FCSB.

Astfel, pe lângă meciul cu Astra, primul al returului, Olimpiu Moruţan ar urma să piardă şi partidele cu Viitorul, FC Voluntari, FC Argeş şi Poli Iaşi, dacă fotbalistul se va întoarce pe teren în februarie.

Ofertă în startul anului pentru Olimpiu Moruţan

FANATIK a anunţat în exclusivitate, în a doua zi din 2021, că Gigi Becali a primit o ofertă din Emiratele Arabe Unite pentru Olimpiu Moruţan. Arabii erau pregătiţi să ofere 10.500.000 de euro pentru internaţionalul de tineret, însă patronul FCSB a dorit, în primă fază, să primească 20.000.000 de euro, ca mai apoi să reducă suma la 15.000.000 de euro.

“Oferta e de 10,5 milioane de euro, așa e… Gigi Becali a cerut 20 milioane de euro în prima fază… Acum cred că e undeva la 15. E o ofertă colosală pentru fotbalul românesc. Moruțan poate fi comparat cu Hagi sau Sânmărtean. E un copil cu multe calități, cu tehnică”, a spus Florin Vulturar, impresarul lui Olimpiu Moruţan.

FCSB, pe teren la o zi de la întoarcerea în România

FCSB s-a întors joi din cantonamentul efectuat în Turcia, iar FANATIK a anunţat în exclusivitate faptul că echipa nu va intra în carantină. La revenirea în ţară, oficialii clubului au prezentat dovada că au jucat un meci amical în timpul stagiului de pregătire, astfel că s-a considerat faptul că echipa a participat la o competiţie internaţională.

“Corendon Cup se numeşte competiţia la care am participat. Trebuia să jucăm mai multe meciuri, dar am vrut să reducem la zero riscurile de infectare. Am jucat de la ora 17:00, ora locală, cu Kemerspor. Scorul a fost deschis de Vînă din penalty. Am fost egalaţi din lovitură liberă. Până la pauză am mai marcat un gol prin Oaidă. Ne-au egalat din nou, iar Oaidă a înscris golul victoriei”, a susţinut MM Stoica.

