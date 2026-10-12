Olimpiu Moruțan, performanță uluitoare în U Cluj – Rapid 3-4! Niciun jucător din SuperLigă nu a mai reușit asta

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Olimpiu Moruțan (27 de ani) a fost magistral pe Cluj Arena, acolo unde s-a disputat meciul dintre U Cluj și Rapid, câștigat de bucurești cu 4-3. Internaționalul român a reușit o performanță spectaculoasă, oferind nu mai puțin de trei pase decisive într-un singur joc, fiind, de altfel, singurul fotbalist din SuperLiga care reușește așa ceva.

Olimpiu Moruțan, trei pase de gol în U Cluj – Rapid 3-4

Moruțan și-a pus amprenta decisiv asupra jocului ofensiv al formației sale și a fost implicat direct în trei dintre golurile înscrise de Rapid în Mijlocașul a reușit trei assisturi, performanță pe care niciun alt jucător din SuperLiga nu a mai bifat-o în acest sezon. Internaționalul român a pasat la golul cu care Kamara a deschis scorul, în minutul 13, dar și la „dubla” lui Stojilkovic, din minutele 23 și 51. Ultimul gol a fost înscris de Onea, în minutul 88, după respingerea greșită a lui Lefter.

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Fotbalistul în vârstă de 27 de ani , fiind extrem de inspirat la ultima pasă. Moruțan și-a servit perfect colegii și a devenit principalul creator al echipei în partida cu Rapid. Cele trei pase decisive reprezintă una dintre cele mai bune prestații individuale din actuala ediție de campionat și confirmă forma excelentă traversată de Olimpiu Moruțan.

Moruțan, pe locul 2 în topul celor mai buni pasatori din SuperLiga

După cele trei pase de gol din U Cluj – Rapid 3-4, Olimpiu Moruțan a urcat pe locul 2 în clasamentul celor mai buni pasatori din SuperLiga României. Mijlocașul ofensiv al Rapidului are acum 7 assist-uri. După 11 etape, doar Danny Armstrong stă mai bine la acest capitol decât Moruțan. Mijlocașul scoțian de la Dinamo are 10 pase de gol. Podiumul este completat de jucătorul Oțelului, Nuno Pedro, care a dat 6 assist-uri în 11 etape.

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Olimpiu Moruțan joacă la Rapid din ianuarie 2026, când a semnat din postura de jucător liber, după despărțirea de Aris Salonic. Până acum, internaționalul român a îmbrăcat de 31 de ori tricoul alb-vișiniu, reușind să înscrie un total de 3 goluri și să ofere 11 pase decisive. Potrivit transfermarkt.com, Olimpiu Moruțan e evaluat acum la 1.800.000 de euro.