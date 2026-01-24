Olimpiu Moruțan, prima conferință de presă la Rapid! Surpriza pregătită pentru suporterii giuleștenilor

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan (26 de ani) este transferul iernii în SuperLiga. în calitate de jucător al alb-vișiniilor, iar acum va face cunoștință cu fanii din Giulești.

Olimpiu Moruțan, conferință de presă înainte de UTA – Rapid

În etapa a 23-a din SuperLiga, Rapid va juca la Arad, cu UTA. Meciul de pe stadionul „Francisc Neuman” este programat luni, 26 ianuarie, de la ora 20:00. La conferința de presă premergătoare partidei vor participa antrenorul Costel Gâlcă și noua achiziție Olimpiu Moruțan.

Evenimentul va avea loc sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 15:30, la stadionul Giulești. După conferința de presă, conducerea a pregătit o surpriză pentru fanii echipei din Grant. Aceștia vor avea șansa să îl cunoască personal pe internaționalul român.

„Oli te așteptă azi la Giulești! De la ora 16:30, vino Meet & Greet cu Olimpiu Moruțan, în lobby-ul zonei VIP de la stadionul Giulești! Ai 30 de minute pentru poze, autografe și ocazia perfectă să-l cunoști pe noul nostru număr 80.

Surpriză: toate tricourile de joc cumpărate astăzi din FanShop-ul de la stadion pot fi personalizate gratuity cu numele Moruțan și numărul 80.

Tot astăzi, de la ora 15:30, are loc conferința de presă la care participă Constantin Gâlcă și Olimpiu Moruțan, transmisă LIVE pe YouTube – FC Rapid. Iar dacă ajungi la Giulești, cumpără și bilete pentru meciul cu Universitatea Cluj din etapa a 24-a! Ahoe”, a anunțat Rapid prin intermediul rețelelor de socializare.

Toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan

Olimpiu Moruțan a semnat cu Rapid din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Aris Salonic. Înțelegerea mijlocașului ofensiv cu formația din Giulești este valabilă până la 30 iunie 2027, cu opțiune de prelungire pe încă un an. În Grant, Olimpiu Moruțan va fi plătit regește. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că i .

Pentru Olimpiu Moruțan, Rapid București este a treia echipă din SuperLiga la care evoluează, după U Cluj, FC Botoșani și FCSB. El a plecat din România în vara lui 2021, când roș-albaștrii l-au cedat la Galatasaray în schimbul sumei de 4,1 milioane de euro. În străinătate, Moruțan a mai evoluat pentru Pisa, Ankaragucu și Aris Salonic.