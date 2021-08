Olimpiu Moruțan, prima reacție după ce a semnat cu Galatasaray: ”Nu știu dacă voi primi numărul 10”

FANATIK a anunțat, în exclusivitate, , pentru 4,2 milioane de euro, plus 1,5 milioane, dacă formația turcă se califică în grupele Europa League.

ADVERTISEMENT

10% din suma pe care FCSB o va încasa de la turci va fi direcționată către FC Botoșani, deoarece Valeriu atunci când l-a cedat pe mijlocaș la vicecampioana României.

Reacția lui Olimpiu Moruțan după ce a ajuns la Galatasaray

În prima sa reacție la scurt timp după ce a semnat cu Galatasaray, Olimpiu Moruțan a dezvăluit că și-a dorit dintotdeauna să ajungă la o echipă mare, dar nu știe dacă va purta tricoul cu numărul 10 avut în trecut la formația turcă de legendarul Gică Hagi.

”Sunt foarte fericit că am semnat cu cel mai mare club din Turcia. Sper să demonstrez calitățile pe care le am și să fac fanii fericiți. Încă nu știu dacă voi primi numărul 10, vom vedea. O să am emoții la debut, dar cred că vor fi pozitive. Visam de mic să joc la o echipă foarte mare”, a declarat Moruțan la emisiunea Liga .

ADVERTISEMENT

Impresarul Giovani Becali a anunțat că după ce a efectuat vizita medicală, jucătorul a semnat un contract pe cinci sezoane, iar Galatasaray i-a pus o clauză de reziliere în valoare de 25 de milioane de euro.

Becali a păstrat procente dintr-un viitor transfer

Pentru mijlocaşul în vârstă de 22 de ani, transferul la Galatasaray se dovedeşte a fi unul extrem de lucrativ, în condiţiile în care va avea un faţă de ceea ce câştiga la FCSB.

Din informaţiile FANATIK, Moruţan va încasa un salariu de 800.000 de euro pe an, ceea ce înseamnă 66.000 de euro pe lună. La FCSB, , iar la turci diferenţa este una semnificativă. Nu mai puţin de 50.000 de euro în plus lunar. Dacă îşi va duce contractul la bun sfârşit, Moruţan va încasa doar din salarii 4.000.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Un alt detaliu aflat de FANATIK despre transferul lui Olimpiu Moruţan la Galatasaray îl reprezintă faptul că Gigi Becali a reuşit să îşi păstreze procente dintr-un viitor transfer. Mai exact, FCSB va încasa 10% dintr-un viitor transfer al jucătorului, pe lângă cei 5,7 milioane de euro pe care îi va primi în momentul transferului.

Turcii încântați de aducerea lui Moruțan

Olimpiu Moruțan va fi al 15-lea fotbalist român care joacă pentru formația turcă și va fi coechipier cu Alexandru Cicâldău, adus și el în această vară de la Universitatea Craiova. Se va alătura unor nume precum: Gheorghe Hagi, Gică Popescu, Florin Batru sau Iosif Rotariu.

Antrenorul echipei Galatasaray Istanbul, Fatih Terim, s-a arătat extrem de de la FCSB, jucător pe care îl urmărește de mai mult timp, dar a cărui mutare a fost întârziată de suma mare cerută la început de Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

FANATIK a urmărit ce se întâmplă în în urma anunțului transferului lui Moruțan. Turcii au preluat știrea apărută în premieră pe site-ul nostru și au comentat entuziasmați transferul și declarațiile lui Gigi Becali.