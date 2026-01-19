Olimpiu Moruțan, salariu uriaș la Rapid! Dan Șucu îl plătește „regește” pe internaționalul român revenit în SuperLiga. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Olimpiu Moruțan va fi noul jucător al Rapidului, mutarea fiind confirmată de impresarul fotbalistului, Giovanni Becali. Internaționalul român va fi prezentat oficial în curând, iar Horia Ivanovici a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA ce salariu va avea acesta la gruparea patronată de Dan Șucu.

La ce sumă a renunțat Olimpiu Moruțan pentru a semna cu Rapid

Giovanni Becali a dezvăluit la ce sumă a renunțat Olimpiu Moruțan pentru a semna cu Rapid. „Are unul dintre cele mai bune salarii din fotbalul românesc. E un salariu decent, pe care l-a acceptat, vine în țară, vrea să joace la echipa națională. La Aris avea 1.6 milioane pe doi ani, el a renunțat, chiar dacă a făcut o opțiune de doi ani, nu poate să ajungă la suma respectivă, dar a vrut să vină.

A vrut să vină la o echipă dragă, a vorbit și cu Angelescu, știe despre ce e vorba, au insistat rapidiștii atât de mult. Acum, depinde de el. La Aris avea un salariu de 750.000 pentru primul an și 850.000 pentru al doilea. A renunțat la niște bani pentru a juca meci de meci și pentru a prinde echipa națională.

Una e să joci la o echipă care e pe locurile 7-8 și alta e să joci la Rapid, să poți deveni campion, să poți juca în cupele europene. E altceva să te bați la campionat, când acolo te lupți de-abia pentru a ajunge pe locul 5 sau 6”, a afirmat agentul FIFA la FANATIK SUPERLIGA, unde .

Ce salariu va avea Olimpiu Moruțan la Rapid

Mai apoi, directorul FANATIK, Horia Ivanovici, a anunțat în cadrul emisiunii ce salariu va primi Olimpiu Moruțan la gruparea patronată de Dan Șucu: „Moruțan are un salariu de 500.000 de euro pe an la Rapid, 40.000 de euro pe lună”. .

Astfel, fostul jucător de la FCSB revine în România după patru ani și jumătate petrecuți în străinătate, la Galatasaray, Pisa, Ankaragucu și Aris Salonic. În prima parte a actualului sezon, Olimpiu Moruțan a evoluat în 17 partide pentru cei de la Aris în toate competițiile, fără a avea vreo contribuție decisivă. Polivalentul fotbalist a fost folosit pe mai multe posturi de cei doi antrenori pe care i-a avut în acest sezon, Marinos Ouzounidis și Manolo Jimenez, însă cel mai mult a evoluat în banda dreaptă a atacului.

2 milioane de euro este cota actuală a lui Olimpiu Moruțan, conform transfermarkt

14 goluri a înscris fotbalistul în Superliga României, pentru FC Botoșani și FCSB