Olimpiu Moruțan semnează cu Rapid! Toate detaliile contractului. Exclusiv

Rapid dă marea lovitură a iernii în SuperLiga și îl aduce pe Olimpiu Moruțan de la Aris Salonic! FANATIK are toate detaliile
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
16.01.2026 | 16:09
Olimpiu Morutan semneaza cu Rapid Toate detaliile contractului Exclusiv
breaking news
Olimpiu Moruțan se transferă la Rapid. Foto: colaj Fanatik
Costel Gâlcă primește în sfârșit mijocașul ofensiv cerut insistent în ultimele luni. Din informațiile FANATIK, giuleștenii au găsit varianta ideală în acest sens și este vorba fără îndoială de o lovitură extrem de importantă pentru SuperLiga: Olimpiu Moruțan.

Rapid îl aduce pe Olimpiu Moruțan! Care sunt condițiile mutării

Impresarul Dragoș Sîrbu, colaborator al fraților Becali, este deja la Salonic pentru a negocia cu cei de la Aris această mutare. Există două scenarii luate în calcul: primul este cel al unui împrumut pe 6 luni în primă fază, cu opțiune de transfer definitiv în vară, iar al doilea vizează direct un transfer definitiv acum, cu un contract pe un an și jumătate pentru fotbalist, în cazul în care grecii vor fi de acord să îi rezilieze contractul. 

Chiar în cursul zilei de vineri, Costel Gâlcă a vorbit din nou despre subiectul reprezentat de aducerea în sfârșit la echipă a mijlocașului cu profil ofensiv pe care el îl tot cere de câteva sâptămâni bune deja. De asemenea, antrenorul Rapidului și-a manifestat convingerea că această mutare va fi rezolvată în scurt timp:

„Nu că îmi doresc, o să mai vină și alți jucători. Vor ajuta foarte mult. Cu siguranță vom arăta altfel, o să vină jucători cu o tehnică mai bună, putere mai mare, și o să avem și noi șansele noastre. Normal, sunt multe lucruri de pus la punct, ne-am fi dorit să vină mai repede, dar nu e așa ușor”. 

Ce a spus Victor Angelescu recent despre aducerea lui Olimpiu Moruțan la Rapid

De asemenea, recent, Victor Angelescu a fost întrebat direct despre acest subiect în direct la Prima Sport, iar răspunsul său a fost următorul:

„Precum la Stanciu, la Moruţan cred că e acelaşi lucru. Câştigă anumite sume de bani afară şi principalul lucru e să-şi dorească ei să revină. Salariile pe care le au ei sunt salarii care nu pot fi date în România. Nu are salariul cât Stanciu, dar vreo 700.000 tot are. Ei au calitate, Moruţan să joace la Rapid, Stanciu… amândoi pot juca la primele echipe din campionat”. 

Despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid au scris și jurnaliștii de la welovesport.ro.

  • 26 de ani are Olimpiu Moruțan
  • 2.000.000 de euro este în prezent cota de piață a lui Olimpiu Moruțan pe Transfermarkt
