Olimpiu Moruțan și-a luat adio de la colegi și fanii FCSB-ului: „A venit momentul să mă despart! Încep un nou capitol în viață”. Foto

Noul jucător transferat de Galatasaray, FANATIK, a postat un mesaj pe contul personal de Instagram, alături de o poză de la câștigarea Cupei României.

La postare, Olimpiu Moruțan a primit mai multe comentarii pozitive din partea fanilor lui Galatasaray, dar și un comentariu de la Dennis Man, fostul său coleg ajuns în sezonul trecut la Parma.

Olimpiu Moruțan și-a luat adio de la colegi și fanii FCSB-ului

de la fanii FCSB-ului și de la colegii săi printr-o postare pe contul de Instagram, după ce a semnat oficial cu Galatasaray:

„A venit momentul să mă despart de colegii cu care am împărțit vestiarul, bucuriile și eșecurile. Au fost ani frumoși, în care m-am simțit onorat să reprezint cel mai mare club din România.

De astăzi încep un nou capitol al vieții, la un club mare din Europa, unde nu puteam ajunge fără sprijinul colegilor, antrenorilor și al tuturor oamenilor din club, care mi-au fost alături mereu, în special în momentele delicate”.

„Vă mulțumesc tuturor, patron, conducători, membri ai staff-ului și colegi de echipă și sper să vă văd campioni la finalul acestui sezon.

La final, vreau să le mulțumesc suporterilor, care înseamnă enorm pentru mine și care m-au sprijinit întotdeauna! ❤️💙”, a postat Olimpiu Moruțan pe contul de Instagram.

„De mic visam să joc la o echipă foarte mare!”

o primă recție după ce s-a oficializat transferul său la Galatasaray, recunoscând că este extre de fericit pentru mutare:

„Sunt foarte fericit că am semant cu cel mai mare club din Turcia, sper să demonstrez aici calitățile pe care le am și să fac fanii fericiți”.

„Normal că o să am emoții, e ceva normal, dar cred că o să am niște emoții pozitive și o să mă motivez foarte tare ca să fac ce am făcut pe teren la Steaua.

Visam de mic să joc la o echipă foarte mare, am muncit pentru asta și sper că totul o să fie bine aici”, a declarat Olimpiu Moruțan, la TV .