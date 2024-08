Mijlocașul echipei naționale încă se recuperează după din semifinalele Cupei Turciei. Revenit în România pentru a vedea un meci, Olimpiu Moruțan a dezvăluit și care sunt planurile pentru viitorul său.

Olimpiu Moruțan și-a stabilit viitorul! Ce spune despre revenirea în România: “Asta îmi doresc”

“Tricolorul” a fost prezent la meciul U Cluj – Sepsi 3-0. La finalul partidei, Olimpiu Moruțan a dezvăluit ce își dorește pentru viitorul său fotbalistic și a mărturisit că nu vrea să revină, momentan, în România.

ADVERTISEMENT

Oli își dorește a explicat faptul că vrea să revină cât mai repede pe gazon. Totodată, Moruțan vrea să își continue cariera în străinătate, acolo unde simte că mai are multe de arătat.

“Muncesc pentru a fi apt cât de repede posibil, însă mai durează două-trei luni, nu știu exact încă, dar mă simt din ce în ce mai bine.

ADVERTISEMENT

În România clar nu mă întorc în momentul de față. Vreau să-mi continui cariera în străinătate cât mai mult posibil. În fiecare an au fost discuții că o să revin în țară.

Însă, am reușit să-mi mențin parcursul bun în străinătate și îmi doresc să rămân acolo”, a declarat Olimpiu Moruțan după meci, potrivit celor de la .

ADVERTISEMENT

Mijlocașul lui Galatasaray, dorit de mai multe cluburi din Europa

din august 2021. Turcii au plătit 4,1 milioane de euro pentru transferul său de la FCSB. Playmakerul nu a prea jucat la Galata și a fost mai mult împrumutat, la Pisa și Ankaragucu. Contractul său cu gruparea Cim-Bom expiră în vara lui 2026.

“Moruțan se recuperează bine și sănătos. Sunt echipe care, chiar în situația asta, când el ar începe să joace abia în septembrie, dar să înceapă să alerge abia din august sau să participe la primele antrenamente când campionatele deja început, îl vor.

ADVERTISEMENT

Și Moruțan cred că va găsi o echipă bună. Sunt echipe din Italia, echipe din Portugalia. Îl doresc împrumut cu opțiune de cumpărare. Galatasaray nu mai are un vicepreședinte care se ocupă direct de echipa de fotbal. Are un director sportiv pe care îl știu de mulți ani, de 25 de ani. El răspunde de asta. Președintele clubului Galatasaray e președintele clubului la toate disciplinele.

La fiecare disciplină are câte un președinte. Galatasaray îl avea pe vicepreședintele clubului care răspundea de fotbal. A făcut o gaură de câteva zeci de milioane cu Icardi, cu Mertens, cu toți ăia. Acolo e acum un director sportiv care înțelege că Moruțan, care e și accidentat, mai are un an și un sfert de contract… Ei pot să îl împrumute cu opțiune.

Dacă au dat 5, cu doi ani pe care îi mai are nu mai costă 5 milioane, costă 2-3. Și te poți înțelege. Cu vicepreședintele care răspundea de fotbal, nu ne-am înțeles”, a declarat Giovanni Becali, la FANATIK SUPERLIGA, în urmă cu o lună de zile.