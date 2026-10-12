Sport

Olimpiu Moruțan și Răzvan Onea, în extaz după U Cluj – Rapid 3-4! Ce au spus despre lupta pentru play-off

Mihai Cheleș
12.10.2026 | 23:36
Olimpiu Morutan si Razvan Onea in extaz dupa U Cluj Rapid 34 Ce au spus despre lupta pentru playoff
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Moruțan, în U Cluj - Rapid / Foto: Sport Pictures
Rapid a obținut o victorie spectaculoasă pe terenul Universității Cluj, scor 4-3, iar Olimpiu Moruțan și Răzvan Onea au vorbit despre succesul giuleștenilor, dar și despre obiectivul echipei în acest sezon.
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Rapid s-a impus cu 4-3 în deplasarea cu Universitatea Cluj, la capătul unui meci spectaculos. Giuleștenii au avut emoții, însă au reușit să obțină toate cele trei puncte. La finalul partidei, Olimpiu Moruțan și Răzvan Onea au analizat prestația echipei și au transmis că principalul obiectiv rămâne calificarea în play-off.

Olimpiu Moruțan, după U Cluj – Rapid 3-4: „Puteam câștiga cu 3-1 sau 4-1”

Olimpiu Moruțan, autor a trei assisturi, s-a declarat mulțumit de rezultatul obținut de Rapid, însă a recunoscut că echipa sa putea să-și facă viața mai ușoară. Fotbalistul giuleștenilor a remarcat și forța adversarilor, fiind convins că Universitatea Cluj se va lupta pentru un loc în play-off.

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Sunt bucuros pentru că am câștigat. Am tras de noi să luăm cele trei puncte, dar ne puteam face meciul mai ușor, să câștigăm cu 3-1, 4-1. În a doua repriză au venit peste noi și au pus presiune mare. Am simțit-o foarte puternică și cred că va fi în play-off. Ne dorim să intrăm în play-off, apoi o să ne stabilim alt obiectiv. Mergem în vestiar, mai stăm de vorbă câteva minute, apoi la hotel și după aceea plecăm spre București”, a declarat Olimpiu Moruțan.

Răzvan Onea, după victoria spectaculoasă a Rapidului: „Am fost foarte pragmatici”

La rândul său, Răzvan Onea a recunoscut că Rapid a avut de suferit în fața Universității Cluj, dar consideră că victoria este una meritată. Fundașul giuleștenilor a evidențiat eficiența ofensivă și agresivitatea pozitivă a echipei pregătite de Daniel Pancu.

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Este o bucurie mare. Am condus, am avut jocul în mână, au reușit să ne egaleze, dar e mai mare bucuria acum, că am reușit să câștigăm. Consider că este un rezultat potrivit și meritat pentru noi. Am fost foarte pragmatici, am marcat la ocaziile pe care le-am avut. Cred că agresivitatea noastră pozitivă și-a spus cuvântul. Nu am pornit cu acest plan de la începutul meciului, dar era normal ca ei să lase spații în defensivă și mă bucur că le-am fructificat foarte bine. Să luăm lucrurile pas cu pas, meci cu meci, să fim în play-off și vedem după aceea ce se va întâmpla”, a declarat Răzvan Onea.

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Rapid, din nou aproape de Dinamo

În urma acestui rezultat, Rapid a revenit pe locul 2 în SuperLigă, cu 24 de puncte după 11 jocuri. De partea celalaltă, Universitatea Cluj rămâne pe locul 5, cu 18 puncte.

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În acest moment, Dinamo București, Rapid București și Universitate Craiova sunt cele mai în formă echipe ale SuperLigii: cu câte patru victorii și un rezultat de egalitate în ultimele cinci runde.

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Mihai Cheleș
Mihai Cheleș
Mihai Cheleș este editor pe sport la FANATIK. Lucrează în presă din 2016, când și-a început activitatea în rubrica de sport a cotidianului „Cuget Liber” din Constanța. În 2019, s-a mutat la București, unde și-a continuat activitatea în presa sportivă. De-a lungul carierei a lucrat pentru Telekom Sport/Orange Sport, PlaySport, ProSport, Digi Sport, GOLAZO și iAMsport.ro, înainte de a ajunge la FANATIK.
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