Olimpiu Moruțan, temător în legătură cu transferul la Rapid! Giovanni Becali, dezvăluiri de la negocieri. Exclusiv

Olimpiu Moruțan se află într-o situație dificilă la Aris, formație cu care a semnat în vara lui 2025, iar internaționalul român are șanse mari să ajungă la Rapid. Ioan Becali a dezvăluit la GIOVANNI SHOW ultimele detalii despre sosirea fotbalistului în Giulești.

Giovanni Becali, ultimele detalii despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid

Giovanni Becali a anunțat că Olimpiu Moruțan s-a înțeles deja cu Rapid, iar mutarea se va finaliza odată ce clubul Aris Salonic își va da acordul. Fotbalistul ar urma să sosească în Giulești sub formă de împrumut până în vară. „Firma Becali discută cu Rapid de vreo două săptămâni, în special cu domnul Angelescu, președintele clubului. În acest moment, Dragoș (n.r. Dragoș Sîrbu, impresar, colaborator al fraților Becali) este la Salonic, Aris joacă în seara asta acasă, vor fi acolo președintele, directorul general, toată lumea.

Cu Rapidul, în linii mari, ne-am înțeles pentru un contract decent pentru un jucător care revine din străinătate. E adevărat, jucătorul pierde niște bani, dar vine la o echipă care joacă pentru un titlu. E un împrumut pe 6 luni, cu opțiune pe încă doi ani. Noi am făcut tot posibilul să-l scoatem pe jucător gratis de acolo. Rapidul nu dă niciun ban, dar dacă se activează opțiunea, va mări puțin salariul.

E un contract bun, pe care l-a acceptat și jucătorul. Urmează să discutăm cu Galatasaray și cu Aris, care au între ele niște chestii care trebuie rezolvate. Eu sper ca azi și mâine să putem închide tot. În seara asta (n.r. sâmbătă, 17 ianuarie) voi discuta cu Dragoș și vom vedea. Jucătorul, în linii mari, e de acord să vină”, a afirmat agentul, în exclusivitate pentru FANATIK. .

De ce i-a fost teamă lui Olimpiu Moruțan să semneze cu Rapid

Olimpiu Moruțan a acceptat oferta Rapidului, deși a fost temător în legătură cu mai multe aspecte. „El vrea să vină, singura lui teamă a fost că ‘Dacă vin, o să mă ia ăștia…’, jurnaliștii, că de ce a venit în România, că ar fi un pas înapoi. I-am spus că vine la o echipă care vrea să devină campioană și să joace în cupele europene.

La greci el avea salar mare, 2 milioane de euro pentru doi ani și jumătate. Dacă rămâne acolo, ia acești bani, indiferent cât joacă. Dar el are nevoie să joace meci de meci pentru ceva, nu la o echipă care e pe locul 7-8. Vine barajul cu Turcia, Rapid ar putea să meargă în cupele europene. În play-off sigur vor merge, se luptă și la titlu. E o altă provocare.

Îi era frică și de suporteri, că a jucat la FCSB. I-am spus că e un jucător profesionist, la FCSB a jucat, a fost plătit, au luat niște bani pe el, s-a comportat bine cu ei, acum e o altă etapă. I-am spus ‘Tu joacă bine, dă goluri și o să vezi galeria Rapidului, care e specială’. Are 26 de ani, vine aici, stă doi ani și jumătate și la 29 de ani poate să se ducă în Arabia sau în China”, a afirmat Ioan Becali la GIOVANNI SHOW. .

Când ar putea Olimpiu Moruțan să semneze cu Rapid

Giovanni Becali a anunțat că mutarea s-ar putea finaliza în următoarele zile, în cazul în care toate părțile implicate vor ajunge la un acord. „Galata ne încurcă, vedem în seara asta ce se va întâmpla, dar șansele sunt foarte bune să ajungă la Rapid. Dacă totul e ok, mâine poate să semneze și de luni (n.r. 19 ianuarie) să înceapă antrenamentele”, a spus impresarul.