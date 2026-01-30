Olimpiu Moruțan, titular în Rapid – U Cluj!? Anunțul lui Costel Gâlcă: „A demonstrat că poate să schimbe jocul”

ADVERTISEMENT

Rapid va primi vizita celor de la U Cluj în acest weekend. Giuleștenii vor să își continue forma bună și să obțină o nouă victorie în Superliga României. Costel Gâlcă, antrenorul echipei din Giulești, a prefațat partida cu formația din Ardeal.

Rapid vrea victoria din meciul cu U Cluj. Ce a declarat Costel Gâlcă înainte de duelul de pe Giulești

Universitatea Cluj a pus mari probleme Rapidului în ultimele sezoane. De altfel, ardelenii au câștigat ultimele trei deplasări în Giulești, iar echipa antrenată de Cristiano Bergodi este într o formă de zile mari și are ca obiectiv calificarea în play-off-ul Superligii României.

ADVERTISEMENT

Fanii Rapidului nu vor să se gândească la un insucces cu U Cluj. Giuleștenii sunt în lupta pentru titlu, iar partida se anunță una de foc. Arma cheie a lui Costel Gâlcă ar putea fi Olimpiu Moruțan,

Ce a declarat Costel Gâlcă înainte de Rapid – U Cluj. Intră Olimpiu Moruțan titular!?

Costel Gâlcă a anunțat că sunt șanse ca Olimpiu Moruțan să fie titularizat în partida cu U Cluj. se așteaptă la o partidă complicată în fața ardelenilor, însă speră ca elevii săi să facă un nou joc bun și să ia cele trei puncte.

ADVERTISEMENT

„Ne așteaptă un meci dificil, cu o echipă foarte bine organizată. Are mobilitate foarte mare în teren și un antrenor care, de când a venit, a câștigat opt meciuri din 12. Noi trebuie să dăm continuitate la ce am făcut la Arad. Unii au spus că nu am jucat foarte bine. Era o echipă greu de dominat. Era greu să câștigi pe acel teren. Cred că, dacă vom continua acele momente bune de organizare, putem să câștigăm și această partidă.

ADVERTISEMENT

Este un antrenor care cunoaște campionatul. A lucrat și la Rapid. Noi trebuie, cum spun de fiecare dată, să avem o atitudine foarte bună. U Cluj este o echipă foarte bine lucrată. Trebuie să profităm de situațiile în care sunt dezorganizați, să îi punem sub presiune. Am încredere că jocul nostru va crește. (N.r. Despre posibilitatea ca Olimpiu Moruțan să fie titular). Sunt șanse. Oricine poate să apară în primul 11. Moruțan este un jucător valoros pentru noi. A demonstrat că poate să schimbe jocul. Are o calitate foarte mare.

Kramer deocamdată, cel puțin pentru acest meci, este în afara lotului. Să vedem pentru Sibiu dacă ajunge, dacă nu, celălalt, următorul. Cred că avem o prime pentru câștigarea titlului. În primul rând ne dorim să ne atingem obiectivul, apoi ne vom gândi și la titlu. Sunt echipe care se bat.

ADVERTISEMENT

Noi, Craiova, Dinamo. FC Argeș a câștigat cu echipe din fruntea clasamentului. Și cei de la FC Botoșani la fel. Oțelul Galați arată foarte bine. Depinde de FCSB dacă este sau nu în play-off. Dacă joacă așa cum a făcut o aseară, are șanse”, a precizat Costel Gâlcă la conferința de presă.