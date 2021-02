Olimpiu Moruțan, visuri mărețe după FCSB – Chindia 1-0: ”Titlul și Euro de tineret”

Mijlocașul Olimpiu Moruțan are visuri mărețe după meciul FCSB – Chindia Târgoviște 1-0, din etapa a 24-a din Liga 1, și își dorește să câștige titlul cu roș-albaștrii și să participe la Euro 2021 cu naționala de tineret.

Echipa lui Toni Petrea s-a impus în partida de pe Arena Națională datorită golului reușit de Darius Olaru în prima repriză.

După acest succes, FCSB a devenit prima echipă calificată matematic în play-off. Roș-albaștrii au 21 de puncte mai mult decât FC Argeș, prima echipă sub linie, cu 6 etape rămase de disputat din sezonul regulat.

După FCSB – Chindia, 1-0, Olimpiu Moruțan visează cu ochii deschiși

”Nu mă gândesc la transfer, perioada s-a terminat. Acum trebuie să câștig campionatul cu FCSB și să joc cu naționala de tineret la Euro. Visez să joc și în Champions League”, a explicat Olimpiu Moruțan ce visuri are după FCSB – Chindia 1-0.

”Ne așteptam la un meci foarte greu, așa a și fost, dar ne bucurăm că am câștigat după atâtea meciuri pierdute. Trebuia să vină și la noi o perioadă mai proastă, nu putem câștiga fiecare meci. Acele înfrângeri ne-au pus pe gânduri.

Am făcut o entorsă de gradul 2 la antrenament, dar am zis că pun o fașă și mă bag la joc. Am început extremă dreapta și apoi am trecut inter drepata, dar mă simt bine pe ambele posturi.

Nu am făcut niște meciuri bune în ultimul timp, știam și eu acest lucru. Când te ceartă patronul e clar că nu ai jucat bine. Urmează meciuri dificile, primul e la Botoșani pe un teren greu. Trebuie să menținem această agresivitate și să luăm trei puncte. Nu mă uit la Craiova și CFR, trebuie să ne uităm în curtea noastră”, a declarat Moruțan.

Olaru, explicație pentru golurile cu stângul

”Știam că este un meci foarte greu și ne doream victoria după o perioadă mai proastă. Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa. Este greu să joci împotriva echipelor care se apără aglomerat, dar încercăm să creăm cât mai multe ocazii. Am avut ceva presiune, dar CFR nu a reușit să treacă peste noi și ne-a mai luat din presiune. Craiova s-a apropiat, a profitat de greșelile noastre.

Sunt dreptaci de picior, dar toate cele patru goluri din acest sezon le-am marcat cu stângul. La gol, nu m-am gândit de două ori, mă bucur că mi-a reușit execuția. E important să ne menținem ritmul. Sper să se mai îndrepte vremea până la meciul de la Botoșani și terenul să arate mai bine”, a spus și Darius Olaru.

”Ne bucuărm că am luat trei puncte și că am reușit să ne schimbăm atitudinea. Am încercat să ne pregătim foarte bine, știam că nu mai avem voie să facem pași greșiți. Mă simt foarte bine, băieții m-au primit bine, și sunt bucuros că sunt la o echipă mare.

Pot să evoluez și în dreapta, și central, am jucat în ambele poziții destul de mult, nu e nicio problemă, pot să mă adaptez. O să fie meci greu la Botoșani, dar sper să luăm cele trei puncte. Trebuie să jucăm fotbal indiferent de condiții sau de teren”, a afirmat Denis Haruț.