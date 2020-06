Olivia Steer lovește din nou! Susține că vaccinul antigripal provoacă noul coronavirus: „De ce românii ar fi atât de proști”

Olivia Steer revine cu o nouă postare controversată pe tema vaccinurilor, după ce atât premierul Ludovic Orban, cât și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, s-au pronunțat în favoarea măsurii prin care acestea să devină obligatorii.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, soția lui Andi Moisescu îi îndeamnă pe cetățenii români să evite vaccinurile antigripale, pe motiv că sunt „cauzatoare de coronavirus” și invocă în susținerea afirmațiilor sale un studiu publicat de sciencedirect.com.

Olivia Steer, un nou mesaj controversat pe tema vacinului antigripal

„Orban anunță că statul va achiziționa 3-4 milioane de doze de vaccin antigripal, pînă la toamna. Îl înțeleg. Tătaru dă ca sigur că România va avea o nouă epidemie Covid-19, în octombrie.

Îl înțeleg și pe el. Ce nu înțeleg e de ce românii ar fi atît de proști încît să se vaccineze cu vaccinurile anti-gripale ale lui Orban, cauzatoare de coronavirus (vezi studiul de mai jos), ca să îi confirme lui Tătaru teza cu valul 2”, a scris Olivia Steer pe contul personal de Facebook.

Ulterior, fosta vedetă Pro TV a revenit cu precizări referitoare la studiul respectiv, explicând cu lux de amănunte concluziile acestuia:„Pentru că e cam lung și unii îl citesc în dungă, o precizare. După ce ajunge la concluzii “mixte”, textul studiului avertizează: “Vaccine derived virus interference was significantly associated with coronavirus and human metapneumovirus”.

În românește, spus: “Interferența virusului derivat din vaccin a fost asociată semnificativ cu coronavirus și metapneumovirus uman”. Cu alte cuvinte, vaccinații impotriva gripei au risc crescut semnificativ (!!!) de infectie cu coronavirus. Studiul vorbeste de tulpinile de coronavirus 229E, Nl63, OC 43, HKU1, nu de Covid 19. Nu că diferența asta ar conta prea mult pentru testul PCR (sau orice alt test)”, a transmis soția lui Andi Moisescu.

Ludovic Orban le declară război antivacciniștilor

Într-un interviu acordat recent, premierul Ludovic Orban s-a declarat un aprig susținător al vaccinării și a subliniat faptul că statul român trebuie să deruleze ample campanii de contracarare a „absurdităților antivacciniștilor”. De asemenea, potrivit spuselor sale, strategia dezinformărilor aplicate de aceștia este elaborată „în afara Europei, mai spre est”.

„Eu sunt un susținător al vaccinului. Ar trebui să fim și noi mai proactivi, să derulăm campanii în care să contracarăm toate absurditățile și toate aberațiile pe care le-am auzit în campaniile pe care nu știu cine le finanțează.

E clar că sunt finanțate campaniile antivacciniștilor, care în mod evident, fac parte dintr-un mecanism elaborat al unei strategii de dezinformare care e aplicată nu numai în România, ci și în alte țări din Europa și care în mare parte cred că-și are izvorul în afara Europei, mai spre est.

Noi și acum căutăm vaccin antiCOVID. Sigur, desigur căutăm și tratament. În gândirea pe care o avem pentru toamnă, când se estimează o revenire a epidemiei, ne gândim să facem o vaccinare antigripă pe scară largă, trei-patru milioane, câte doze reușim să adunăm, ca un mijloc de a simplifica.

În fine, vaccinul e foarte important. Reacția noastră trebuie să fie campanii inteligente în care să-i convinge pe toți aceia care pot cădea pradă acestor dezinformări, care repet – sunt sistemice, bine finanțate și bine gândite, în mod inteligent gândite și care generează o astfel de reacție absurdă din partea foarte multor oameni maturi care cad pradă acestei dezinformări”, a declarat premierul Ludovic Orban la Digi 24