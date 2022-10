Olivia Steer, pusă la punct de un judecător: ”S-a exprimat vehement și periculos” . Câți bani i-a cerut useristei Ramona Strugariu, care a numit-o ”imbecilă”

Olivia Steer a pierdut, pe fond, procesul cu europarlamentarul USR Ramona Strugariu, căreia trebuie să-i plătească 5.000 de lei, onorariu de avocat. Scandalul dintre cele două a început de la o postare în care Olivia Steer a anunțat că nu-și face teste pentru depistarea cancerului de col uterin și de sân, iar în replică, Strugariu a numit-o ”imbecilă”.

Olivia Steer, ”insultată și amenințată” de europarlamentarul Ramona Strugariu

Olivia Steer a cerut despăgubiri de 100.000 de euro, în procesul care a avut loc la Tribunalul București, după care a plusat până la 150.000 de euro, potrivit informațiilor din dosar, obținute de FANATIK. Vedeta a solicitat angajarea răspunderii civile delicturale în legătură cu mai multe afirmații făcute de europarlamentarul USR: ”eu nu cred în Olivia Steer”, ”aș vrea să-i spun că o consider o imbecilă”, ”o consider o amenințare pentru sănătatea publică și mă voi gândi foarte serios ce căi există, dacă există, pentru a fi oprită”, ”ce face este o ofensă, pur și simplu, la adresa victimelor acestor boli cumplite”, sau ”este complet iresponsabil ca oameni precum Olivia Steer (…) să vină cu teorii paraștiințifice, care pun în pericol sănătatea publică a unei țări”.

Postarea care a stârnit reacția dură a Ramonei Strugariu aparține Oliviei Steer: ”A venit din nou acea perioadă specială a anului când iar nu îmi fac mamografie, nici test Papanicolau, nici nu port fundiţe roz”. Ulterior, Strugariu a revenit cu o altă postare despre vaccinare, în care sfătuiește oamenii să nu mai asculte sfaturile unor oameni ca ”Olivia Steer sau alți vraci”.

În cererea de chemare în judecată, Olivia Steer a arătat că , fiind prezentată ca responsabilă pentru dramele personale ale altor oameni.

Soția lui Andi Moisescu s-a prezentat în instanță ca jurnalist care a studiat înelung medicina tradițională

”În continuare, reclamanta s-a prezentat ca jurnalist, domeniu în care a activat mai bine de 20 de ani, devenind astfel cunoscută publicului, arătând că între opţiunile personale de la care nu se abate, se numără şi un stil de viaţă bazat pe un regim alimentar care exclude produsele de origine animală.

În calitatea sa de persoană cunoscută a fost adesea invitată să vorbească despre opţiunile sale, întrucât, de-a lungul anilor, pe măsură ce a consacrat timp îndelungat studiului, a ajuns la o serie de concluzii în privinţa unor practici din medicina tradiţională.

Reclamanta a învederat că niciodată nu a pretins că ar fi medic ori că ar oferi sfaturi medicale, vorbind doar despre concluziile proprii dobândite pe bază de documentare personală”, se arată în dosar.

Olivia Steer spune că și soțul ei a simțit ”valul de ură”

Olivia Steer susține că mesajele instigatoare ale Ramonei Strugariu au fost distribuite și preluate de presă, aducându-i neplăceri .

”Valul de ură a fost resimţit de întreaga sa familie, inclusiv de soţul său care este o persoană cunoscută publicului. De altfel, notorietatea soţului său a devenit pentru pârâtă un vehicul care a ajutat la propagarea instigării la ură. Partea din mesaj conform căreia pârâta îşi lua angajamentul să „o oprească” reprezintă un veritabil act de ameninţare”, se mai arată în dosar, potrivit FANATIK.

Olivia Steer a mai arătat că nu a făcut altceva decât ”să-și exprime propriile convingeri personale, la care a ajuns după un studiu îndelungat”.

În replică, Ramona Strugariu a susținut inclusiv în fața instanței că Olivia Steer reprezintă un potențial pericol prin afirmațiile pe care le face pe contul de socializare și că aceasta nu este jurnalist, așa cum se recomandă ci exponentul unei categorii de oameni ”predispuși la fake news”.

Europarlamentarul Ramona Strugariu a atacat-o pe Olivia Steer și în instanță: ”Postările ei incită la ură și discriminare”

”În apărare, pârâta a precizat că reclamanta nu este „jurnalist” şi nu se bucură de protecţia oferita de Convenţia Europeană jurnaliştilor, întrucât aceasta îşi construieşte vizibilitatea publică susținând ca este „scriitor şi influencer” in domeniul medical şi îşi câştigă existenţa din postări şocante, pseudostiintifice, nevalidate ştiinţific medical, care incita la ură sau discriminare în special faţă de adevăraţii profesionişti – medici.

Reclamanta este o persoana cunoscuta in mediul online care de ani de zile promovează in spaţiul public mesaje împotriva practicilor medicale unanim acceptate de comunitatea ştiinţifica medicala, de studii clinice, care prin postările ei poate face mult rau persoanelor predispuse la fake-news, care nu verifica sursele de informaţie si care astfel devin victime (in adevăratul sens al cuvântului, acestea ajung sa plătească cu sănătatea si chiar cu viata) si fata de care trebuie luată poziţie.

Pârâta a arătat că este evident pentru oricine că mesajele reclamantei au cel puţin o “vinovăţie morala” a unor îmbolnăviri grave, chiar decese. A mai menţionat că o consideră pe reclamantă un pericol, dar şi că aceasta judecata de valoare (…).

La o simpla căutare pe internet pot fi descoperite, pe numele reclamantei, postari șocante, nedevarate, nedovedite ştiinţific, care influenţează in rau persoanele predispuse la fake-news”, se arată în întâmpinare.

Ramona Strugariu spune că folosirea termenului ”imbecilă” se încadrează în jurisprudența CEDO, care arată că libertatea de exprimare poate conține și o doză de exagerare sau satiră.

Judecător, despre Olivia Steer: ”Poziția ei nu poate fi percepută ca inofensivă”

Judecătorul de caz a dat câștig de cauză Ramonei Strugariu și s-a arătat extrem de dur în legătură cu activitatea Oliviei Steer.

”Tribunalul constată că reclamanta nu este o simplă persoană fizică, întrucât exprimările sale constante de opoziţie contra măsurilor de sănătate publică au determinat de multe ori reacţii contrare, din partea mai multor personalităţi în domeniul sănătăţii, care s-au pronunţat cu privire la gravitatea şi impactul afirmaţiilor acesteia. (…)

Din exprimarea reclamantei rezultă cu claritate dorinţa acesteia de a contesta măsurile dispuse în sensul arătat mai sus, poziţia sa exprimată exact în perioada promovării campaniei de prevenţie a cancerului la sân neputând fi percepută ca inofensivă.

Practic, reflectă o desconsiderare a politicilor publice în domeniu, mai ales prin ironizarea conţinută de mesajul ei, de dispreţ faţă de acele investigaţii recomandate în mod expres şi în plan internaţional, încercând să inducă un sentiment de neîncredere al publicului în măsurile recomandate de specialiştii în sănătate”, a arătat judecătorul, în motivare.

”Nu a îndemnat la poziții de echilibru vizavi de cancer și COVID-19”

”Tribunalul constată că reclamanta nu a îndemnat la poziţii de echilibru în abordările autorităţilor statului vizavi fie de gravitatea anumitor boli (poliomielita, rujeola), fie de mortalitatea crescută din cauza diferitelor tipuri de cancer sau Covid 19, ci în mod invariabil a susţinut nelegalitatea şi lipsa de oportunitate a tuturor măsurilor adoptate în sensul reducerii incidenţei acestora, exprimându-se vehement şi controversat (de ex., afirmaţia pentru care a fost amendată de Consiliul pentru Combaterea Discriminării)”, a mai spus judecătorul despre Olivia Steer.



Olivia Steer și Ramona Strugariu se reîntâlnesc la Curtea de Apel

Magistratul a mai subliniat că folosirea termenului de ”imbecilă” nu poate fi scos din context, la fel și presupusele amenințări, care trebuie analizate doar în legătură cu îndemnul politicianului către publicul ei de a se vaccina și de a merge la control anti-cancer.

De asemenea, argumentul Oliviei Steer legat de notorietatea soțului a fost repins, pe motiv că vedeta nu a dovedit că acesta a avut de suferit și că pârâta nu a făcut vreo referire directă la prezentator.

Olivia Steer și Ramona Strugariu s-ar putea revedea pe data de 14 noiembrie 2022, la Curtea de Apel București, după ce vedeta a contestat decizia primei instanțe.