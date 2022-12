Olivier Giroud, gol istoric în Franţa – Polonia 3-1! A devenit cel mai bun marcator din istoria “Les Bleus”, dar Kylian Mbappe i-a luat deja recordul la ţintă. Video

Franţa se baza pe Karim Benzema pentru Campionatul Mondial 2022, însă accidentarea starului de la Real Madrid l-a ajutat pe Olivier Giroud să intre în istorie. , în optimile de finală, atacantul de 36 de ani a devenit cel mai bun marcator din istoria naţionalei “cocoşului galic”.

Olivier Giroud, gol istoric în Franţa – Polonia 3-1. L-a depăşit pe Thierry Henry în clasamentul golgheterilor all-time

În minutul 44 al meciului Franţa – Polonia, Kylian Mbappe i-a pasat perfect lui Olivier Giroud, în careul leşilor, iar atacantul lui AC Milan l-a învins cu uşurinţă pe Wojciech Szczęsny. Cel de-al treilea gol la Campionatul Mondial 2022 i-a adus fotbalistului de 36 de ani titlul de golgheter all-time al “Les Bleus”.

Înaintea meciului cu Polonia, Olivier Giroud avea 51 de goluri la naţională şi . Atacantul de 36 de ani reuşise să-l egaleze pe fostul mare internaţional francez în primul meci de la Campionatul Mondial 2022, 4-1 cu Australia, când a înscris o dublă.

Performanţa lui Olivier Giroud a venit la un număr mai mic de selecţii decât Thierry Henry. Golul 52 l-a marcat la meciul cu numărul 117 la naţionala Franţei, în timp ce “Titi” a înscris cele 51 de goluri în 123 de meciuri pentru “Les Bleus”.

Olivier Giroud, la un pas de un gol de kinogramă în Franţa – Polonia

După reuşita din minutul 44, Olivier Giroud a fost la un pas să mai marcheze o dată, în a doua repriză. În minutul 58, după ce Wojciech Szczęsny a respins din mijlocul careului, mingea a ajuns la atacantul de 36 de ani, care a înscris cu o foarfecă.

Reuşita lui Olivier Giroud a fost anulată, după ce Wojciech Szczęsny se ciocnise de Raphaël Varane şi de Matty Cash la faza când respinsese balonul, iar arbitrul Jesús Valenzuela fluierase deja.

Recordul lui Olivier Giroud este în pericol. Kylian Mbappe îl poate depăşi

Olivier Giroud are toate motivele să se teamă că recordul lui nu va sta prea mult în picioare. În primul rând, atacantul lui AC Milan are 36 de ani, astfel că mai are în faţa puţine meciuri la naţionala Franţei.

Însă nu de aici vine pericolul, ci de la unul dintre colegii lui de la naţională. Kylian Mbappe este principala ameninţare, iar atacantul de 23 de ani a ajuns deja la 33 de goluri pentru Franţa, după ce a reuşit să înscrie o dublă în poarta Poloniei.

În Top 10 marcatori la echipa naţională a Franţei mai sunt alţi doi jucători încă în activitate care pot atenta la recordul lui Olivier Giroud. Antoine Griezmann este al treilea cel mai bun marcator, cu 42 de reuşite, în timp ce Karim Benzema e pe poziţia a cincea, cu 37 de goluri.