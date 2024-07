Olivier Giroud, scrisoare emoționantă la retragerea din naționala Franței: ”Îmi iau zborul spre alte aventuri”

Atacantul care va juca din sezonul viitor la formația Los Angeles FC din MLS, a făcut parte din lotul reprezentativei ”cocoșului galic” la EURO 2024, dar a fost folosit destul de puțin de selecționerul Didier Deschamps.

Olivier Giroud și-a anunțat retragerea din naționala Franței

La aproape o săptămână după ce , Olivier Giroud a postat pe rețelele de socializare o scrisoare emoționantă prin care și-a anunțat retragerea din naționala Franței.

”Momentul de care mă temeam a sosit: cel al despărțirii de echipa Franței. Acum se întoarce o pagină… Îmi iau zborul spre alte aventuri. De acum înainte, devin primul suporter al Les Bleus. Această echipă franceză pe care am servit-o timp de 13 ani va rămâne pentru totdeauna gravată în inima mea. Este cea mai mare mândrie și cea mai frumoasă amintire a mea.

Am devenit o trupă inseparabilă de colegi sub ochiul vigilent al unui singur om: antrenorul, Didier Deschamps, căruia aș dori să-i mulțumesc pentru încrederea sa. În ciuda suișurilor și coborâșurilor noastre, el mi-a permis să devin cel mai bun marcator din istoria Les Bleus, cu 57 de goluri în 143 de apariții.

Cariera mea la echipa națională a Franței nu a fost întotdeauna un drum lin. Am avut îndoielile mele uneori și am suferit și critici, dar în adâncul meu nu am încetat niciodată să cred”, a scris Giroud, într-un mesaj pe contul de Instagram.

Giroud, cel mai bun marcator din istoria naționalei Franței

Cu naționala Franței, Olivier Giroud a devenit campion mondial în 2018 și a fost finalist la ediția din 2022. El a mai jucat o finală la nivel înalt, cea de la EURO 2016, pe Stade de France, pierdută în prelungiri în fața Portugaliei.

Atacantul de 37 de ani a devenit la Cupa Mondială din 2022 . El l-a devansat în această ierarhie pe legendarul Thierry Henry.

Olivier Giroud, care în ultimii ani ai carierei a îmbrăcat tricoul lui AC Milan, s-a despărțit în această vară de formația italiană și a semnat un contract în MLS cu Los Angeles FC, pentru care va evolua până la finalul anului 2025.

Atacantul francez și-a început cariera la Grenoble și apoi a mai jucat la Istres, Tours, Montpellier, Arsenal, Chelsea și AC Milan. El are în palmares titluri de campion în Ligue 1 și Serie A și a câștigat Champions League și Europa League cu Chelsea.