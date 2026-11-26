Ștefan Iovan a fost primul fotbalist român care a semnat cu o echipă din Anglia, patria fotbalului. Fostul căpitan al Stelei în noaptea magică de la Sevilla a povestit pentru FANATIK cel mai important moment din finalul carierei sale de jucător.
Ștefan Iovan a avut un prim sezon excelent cu Brighton & Hove Albion și a reușit să prindă locul 6 în liga a doua (actualul Championship), ultimul care asigura prezența la barajul pentru promovare. Iovan a debutat ca titular chiar în meciul tur din semifinale, cu Millwall, câștigat cu 4-1.
Iovan nu a uitat nici meciul retur de pe celebra arenă The Old Den, unde Brighton s-a impus de asemenea cu 2-1: „Îmi aduc aminte că aveau niște suporteri extraordinari și au deschis scorul repede. Acolo era cea mai ostilă atmosferă din Londra”.
Marea finală cu Notts County s-a disputat pe stadionul Wembley, în fața a 60.000 de spectatori: „Am ratat promovarea în First Division, cum se numea atunci, în 1991, după ce ne-au bătut cu 3-1. Noi am trimis de două ori mingea-n bară. Puteam să reușim promovarea, pentru că aveam echipă bună. Era ceva extraordinar să joc în prima ligă la 30 de ani”.
În sezonul următor, Iovan, care trecea printr-o perioadă nefastă din cauza problemelor medicale, a evoluat în doar 6 partide, iar Brighton a ajuns să retrogradeze în al treilea eșalon al fotbalului englez.
Ștefan Iovan a rememorat cum a ratat apoi transferul în Olanda: „După care am avut șansa să merg la Heerenveen și l-au luat pe Ioan Andone. Eu am zis că nu dau vrabia din mână pe cioara de pe gard. Asta e viața”.
Fostul mare fotbalist al Stelei a avut șansa să joace la Brighton alături de fotbaliști importanți și a fost antrenat de Barry Lloyd, o adevărată legendă pentru „pescăruși”: „Am jucat cu John Byrne, atacantul care a fost cu Irlanda la Mondialul din 1990, Clive Walker, fost jucător la Chelsea, Raphael Meade, care a fost la Arsenal, Mark Beeney, transferat ulterior la Leeds United. Fotbaliști foarte valoroși. Multe dintre echipele care sunt acum în Premier League evoluau atunci în liga a doua”.
Brighton a reușit promovarea în Premier League abia la 26 de ani de la barajul în care Ștefan Iovan a fost pe teren. Barry Lloyd, fostul antrenor al câștigătorului Cupei Campionilor, se afla la acel moment în continuare în club și lucra pe poziția de scouter.
Roberto De Zerbi, fostul decar al lui CFR Cluj, a fost cel care a dus-o pentru prima oară pe Brighton în cupele europene, în sezonul 2023-2024. În acest moment, „pescărușii” se află pe locul doi în clasament, cu 22 de puncte după 11 etape, la egalitate de puncte cu Manchester City și la 6 lungimi în spatele liderului Arsenal.