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Ștefan Iovan a fost primul fotbalist român care a semnat cu o echipă din Anglia, patria fotbalului. Fostul căpitan al Stelei în noaptea magică de la Sevilla a povestit pentru FANATIK cel mai important moment din finalul carierei sale de jucător.

Cum a ratat Ștefan Iovan promovarea în Premier League cu Brighton

Ștefan Iovan și a reușit să prindă locul 6 în liga a doua (actualul Championship), ultimul care asigura prezența la barajul pentru promovare. Iovan a debutat ca titular chiar în meciul tur din semifinale, cu Millwall, câștigat cu 4-1.

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Iovan nu a uitat nici meciul retur de pe celebra arenă The Old Den, unde Brighton s-a impus de asemenea cu 2-1: „Îmi aduc aminte că aveau niște suporteri extraordinari și au deschis scorul repede. Acolo era cea mai ostilă atmosferă din Londra”.

Marea finală cu Notts County s-a disputat pe stadionul Wembley, în fața a 60.000 de spectatori: „Am ratat promovarea în First Division, cum se numea atunci, în 1991, după ce ne-au bătut cu 3-1. Noi am trimis de două ori mingea-n bară. Puteam să reușim promovarea, pentru că aveam echipă bună. Era ceva extraordinar să joc în prima ligă la 30 de ani”.

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Brighton l-a propulsat pe Ștefan Iovan în atenția unei echipe importante din Eredivisie

În sezonul următor, Iovan, care trecea printr-o perioadă nefastă din cauza problemelor medicale, a evoluat în doar 6 partide, iar Brighton a ajuns să retrogradeze în al treilea eșalon al fotbalului englez.

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Ștefan Iovan a rememorat cum a ratat apoi transferul în Olanda: „După care am avut șansa să merg la Heerenveen și l-au luat pe Ioan Andone. Eu am zis că nu dau vrabia din mână pe cioara de pe gard. Asta e viața”.

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Fostul mare fotbalist al Stelei a avut șansa să joace la Brighton alături de fotbaliști importanți și a fost antrenat de Barry Lloyd, o adevărată legendă pentru „pescăruși”: „Am jucat cu John Byrne, atacantul care a fost cu Irlanda la Mondialul din 1990, Clive Walker, fost jucător la Chelsea, Raphael Meade, care a fost la Arsenal, Mark Beeney, transferat ulterior la Leeds United. Fotbaliști foarte valoroși. Multe dintre echipele care sunt acum în Premier League evoluau atunci în liga a doua”.

Brighton a mai avut nevoie de 26 de ani să ajungă în Premier League

Brighton a reușit promovarea în Premier League abia la 26 de ani de la barajul în care Ștefan Iovan a fost pe teren. Barry Lloyd, fostul antrenor al câștigătorului Cupei Campionilor, se afla la acel moment în continuare în club și lucra pe poziția de scouter.

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, a fost cel care a dus-o pentru prima oară pe Brighton în cupele europene, în sezonul 2023-2024. În acest moment, „pescărușii” se află pe locul doi în clasament, cu 22 de puncte după 11 etape, la egalitate de puncte cu Manchester City și la 6 lungimi în spatele liderului Arsenal.