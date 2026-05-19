Olteanul care a purtat gloria Craiovei în inima Milanului! A sărbătorit eventul Universității printre fanii lui Inter și ai lui Cristi Chivu: „Un vis care sper să nu se termine niciodată!”

În timp ce Universitatea Craiova devenea campioană după 35 de ani în fața unui „Ion Oblemenco” arhiplin, iar zeci de mii de olteni transformau Bănia într-o mare alb-albastră, un alt suporter al Științei trăia aceeași explozie de emoție la sute de kilometri distanță, chiar în inima Milanului. În Piazza Duomo, locul în care fanii lui Inter Milano sărbătoreau eventul câștigat de echipa lui Cristi Chivu, printre mii de italieni îmbrăcați în nerazzurro, s-a aflat și un oltean pur sânge, cu fularul Universității Craiova la gât și cu sufletul împărțit între România și Italia. Liviu, un suporter înfocat al alb-albaștrilor stabilit la Milano, a ales să trăiască triumful Craiovei în mijlocul interiștilor, într-o imagine care spune poate cel mai bine cât de departe poate merge dragostea pentru Știința.

„Sunt un oltean printre români și un român printre străini”

În mijlocul unei piețe arhipline, printre mii de suporteri ai lui Inter, Liviu a trăit în felul său triumful Craiovei. Departe de casă, dar poate mai aproape ca niciodată de ceea ce înseamnă identitatea unui oltean.

„Trăirea a fost imensă și duc și eu mai departe orgoliul meu de oltean. Mi-a plăcut mult să fiu îmbrăcat în alb-albastrul Craiovei printre italieni, la petrecerea Interului. Piazza Duomo a fost plină, neîncăpătoare, iar eu pot spune că am fost unicul oltean care s-a bucurat acolo de triumful Științei.

Rațiunea nu poate să explice trăirea noastră sufletească, bucuria ca o echipă dragă mie să câștige atât Cupa, cât și campionatul în același an. Este o trăire imensă. Sunt un oltean printre români și un român printre străini, așa mă definesc.

Un alt lucru deosebit este să fii oltean, îmbrăcat în hainele Științei și să te afli în locul în care se bucură de triumf un alt român de-al meu, Cristi Chivu. Vin și eu, un suporter înrăit, care se bucură printre interiști de faptul că echipa de suflet a câștigat campionatul în România”, a declarat Liviu pentru FANATIK.

Olteanul care a dus mândria Craiovei în mijlocul italienilor

, iar Craiova întreagă vibra pentru primul titlu după 35 de ani, Liviu și-a trăit propria poveste alb-albastră la sute de kilometri depărtare de casă. În mijlocul italienilor veniți să sărbătorească eventul lui Inter, olteanul cu fularul Științei la gât a devenit imaginea tuturor suporterilor care își poartă dragostea pentru Universitatea Craiova oriunde i-ar duce viața.

Poate că tocmai asta a făcut momentul atât de special pentru el. Faptul că, într-o piață plină de steaguri nerazzurre și scandări italiene, exista și un colț alb-albastru care trăia pentru Craiova. Un singur om printre mii de interiști, dar cu sentimentul că reprezintă acolo orgoliul și sufletul unei întregi regiuni.

„E o explozie de bucurie pe care nu am cum să o definesc. Este un vis care sper să nu se termine niciodată. Acest triumf al Universității Craiova este și un merit al suporterilor de pretutindeni, al ultrașilor și al oamenilor de rând.

Nu am regretat faptul că n-am fost pe Oblemenco la sărbătoarea pentru titlu și să spun de ce. Dacă eu aș fi fost pe stadion în momentul bucuriei, atunci nu ar fi fost niciun alt oltean în mijlocul interiștilor care să se mândrească cu faptul că echipa lui de suflet a triumfat. Mi-am trăit emoția departe de casă și mă mândresc cu faptul că m-am putut manifesta în acest fel, în culorile alb-albastre, în Piazza Duomo din Milano”, a mai spus Liviu.

Universitatea Craiova și fanii olteni, show total în Piața „Mihai Viteazul”

. Fotbaliștii de la Universitatea Craiova s-au urcat luni după masă într-un autocar descoperit și au defilat prin oraș, vehiculul fiind însoțit pe tot traseul de numeroși suporteri. Autocarul cu alb-albaștrii s-a îndreptat către Piața „Mihai Viteazul”, acolo unde alte mii de fani i-au așteptat pentru a celebra eventul reușit de echipa lui Filipe Coelho. Bineînțeles, din autocar nu a lipsit nici boxa devenită deja celebră în vestiarul Craiovei, de care a avut grijă nimeni altul decât Vasile Mogoș, „DJ-ul” Universității Craiova.

Nebunia a continuat în Bănie și după parada prin oraș. Universitatea Craiova și-a încheiat turul triumfal în Piața „Mihai Viteazul”, acolo unde jucătorii și membrii staffului au urcat pe scena amenajată de autoritățile locale. Peste 12.000 de suporteri i-au așteptat pe campioni pentru a sărbători cele două trofee cucerite în acest sezon, în special titlul pe care Craiova îl aștepta încă din 1991.