Sport

Oltenia a luat foc după anunțul LPF: „Au venit ordinele de la palat!“

Scandal în Bănie după ce LPF a mutat meciul Universitatea Craiova – FC Argeș pentru a face loc partidei FCSB – Metaloglobus. Suporterii olteni acuză LPF-ul de favoritisme.
Tibi Cocora
10.03.2026 | 23:04
Oltenia a luat foc dupa anuntul LPF Au venit ordinele de la palat
SPECIAL FANATIK
Scandal în Bănie după ce LPF a mutat meciul Universitatea Craiova – FC Argeș pentru a face loc partidei FCSB – Metaloglobus.
ADVERTISEMENT

Nervii sunt întinși la maximum în Bănie după modificarea programului pentru prima etapă din play-off. Meciul dintre Universitatea Craiova și FC Argeș, programat inițial sâmbătă seară, a fost mutat vineri pentru a face loc partidei dintre FCSB și Metaloglobus București, din play-out-ul SuperLigii. Decizia Ligii Profesioniste de Fotbal a stârnit un val de furie în rândul suporterilor olteni, care acuză că echipa lor a fost dată la o parte pentru a face loc formației patronate de Gigi Becali.

Suporterii Craiovei acuză favoritisme pentru FCSB: „Acesta este fotbalul românesc“

Mutarea meciului din Bănie dintre Universitatea Craiova și FC Argeș cu o zi mai devreme a aprins rapid spiritele în rândul fanilor lui Universitatea Craiova, care au explodat pe rețelele sociale. Pentru mulți dintre ei, problema nu este neapărat ziua în care se va juca partida, ci modul în care programările sunt făcute, astfel încât FCSB să fie mereu în prim-plan.

ADVERTISEMENT

„Nu înțeleg cum un meci de play-off este pus vineri seara, iar unul de play-out sâmbătă seara. Mizeria din fotbalul românesc. Mereu vor să o scoată în evidență pe FCSB”, a scris un suporter revoltat.

Nemulțumirile au mers și mai departe, iar unii suporteri sunt convinși că această situație nu este întâmplătoare: „Cei din fruntea fotbalului românesc vor să ne ciupească mărunt prin diferite acțiuni. Grețos!”. Un alt mesaj care a strâns rapid reacții susține că programările vor continua în același mod și pe viitor: „Toate meciurile FCSB-ului se vor juca sâmbăta sau duminica. Și vom avea play-off vinerea și lunea. Acesta este fotbalul românesc.”

ADVERTISEMENT
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în...
Digi24.ro
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată

Nu în ultimul rând, un alt mesaj care a adunat rapid reacții în rândul fanilor duce acuzațiile la un nivel și mai ridicat: „Au venit ordinele de la palat. Și ei abia așteaptă să facă ce spune Becali”.

De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează...
Digisport.ro
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
ADVERTISEMENT

Programul primei etape din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii

La scurt timp după CFR Cluj – Dinamo, scor 2-0, iubitorii fotbalului din România au aflat configurația finală a play-off-ului. Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat deja programul primei etape din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii, care va avea loc în acest weekend.

Vineri, 13 martie

  • UTA – Hermannstadt, ora 17:30
  • Universitatea Craiova – FC Argeș, ora 20:30

Sâmbătă, 14 martie:

  • FCSB – Metaloglobus, ora 18:15
  • Rapid – Dinamo, ora 21:00

Duminică, 15 martie:

  • Oțelul – Csikszereda, ora 15:00
  • ”U” Cluj – CFR Cluj, ora 20:30

Luni, 16 martie:

  • Botoșani – Slobozia, ora 17:30
  • Farul – Petrolul, ora 20:30
Rivala din SuperLiga, avertisment pentru Gigi Becali după numirea lui Rădoi la FCSB:...
Fanatik
Rivala din SuperLiga, avertisment pentru Gigi Becali după numirea lui Rădoi la FCSB: “Nu e o marionetă! Nu îşi permite să îi facă echipa”
Revine la echipa națională după 5 ani pentru meciul de baraj! Evoluțiile din...
Fanatik
Revine la echipa națională după 5 ani pentru meciul de baraj! Evoluțiile din SuperLiga l-au convins pe selecționer
Decizia luată de FCSB în ziua numirii lui Mirel Rădoi. Veste importantă pentru...
Fanatik
Decizia luată de FCSB în ziua numirii lui Mirel Rădoi. Veste importantă pentru fani
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Încă o plecare importantă de la FCSB! Pe cine a dat afară Becali,...
iamsport.ro
Încă o plecare importantă de la FCSB! Pe cine a dat afară Becali, după ce Pintilii l-a indicat drept vinovat pentru dezastrul din acest sezon
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!