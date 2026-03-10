CE TREBUIE SĂ ȘTII Suporterii Craiovei acuză favoritisme pentru FCSB: „Acesta este fotbalul românesc“

Nervii sunt întinși la maximum în Bănie după modificarea programului pentru prima etapă din play-off. Meciul dintre Universitatea Craiova și FC Argeș, programat inițial sâmbătă seară, a fost mutat vineri pentru a face loc partidei dintre FCSB și Metaloglobus București, din play-out-ul SuperLigii. Decizia Ligii Profesioniste de Fotbal a stârnit un val de furie în rândul suporterilor olteni, care acuză că echipa lor a fost dată la o parte pentru a face loc formației patronate de Gigi Becali.

a aprins rapid spiritele în rândul fanilor lui Universitatea Craiova, care au explodat pe rețelele sociale. Pentru mulți dintre ei, problema nu este neapărat ziua în care se va juca partida, ci modul în care programările sunt făcute, astfel încât FCSB să fie mereu în prim-plan.

„Nu înțeleg cum un meci de play-off este pus vineri seara, iar unul de play-out sâmbătă seara. Mizeria din fotbalul românesc. Mereu vor să o scoată în evidență pe FCSB”, a scris un suporter revoltat.

Nemulțumirile au mers și mai departe, iar unii suporteri sunt convinși că această situație nu este întâmplătoare: „Cei din fruntea fotbalului românesc vor să ne ciupească mărunt prin diferite acțiuni. Grețos!”. Un alt mesaj care a strâns rapid reacții susține că programările vor continua în același mod și pe viitor: „Toate meciurile FCSB-ului se vor juca sâmbăta sau duminica. Și vom avea play-off vinerea și lunea. Acesta este fotbalul românesc.”

Nu în ultimul rând, un alt mesaj care a adunat rapid reacții în rândul fanilor duce acuzațiile la un nivel și mai ridicat: „Au venit ordinele de la palat. Și ei abia așteaptă să facă ce spune Becali”.

Programul primei etape din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii

La scurt timp după CFR Cluj – Dinamo, scor 2-0, iubitorii fotbalului din România au aflat Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat deja programul primei etape din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii, care va avea loc în acest weekend.

Vineri, 13 martie

UTA – Hermannstadt, ora 17:30

Universitatea Craiova – FC Argeș, ora 20:30

Sâmbătă, 14 martie:

FCSB – Metaloglobus, ora 18:15

Rapid – Dinamo, ora 21:00

Duminică, 15 martie:

Oțelul – Csikszereda, ora 15:00

”U” Cluj – CFR Cluj, ora 20:30

Luni, 16 martie: