Oltenii acuză conspirații după 0-1 cu FCSB și 3 penalty dictate împotriva Craiovei: “Costreie stă în Voluntari, el e șeful. Fă tu legăturile”

Universitatea Craiova este din nou în centrul atenției, asta după ce în urmă cu o etapă a remizat, 2-2, cu Dinamo, în urma unui meci încheiat cu un scandal la adresa arbitrajului, acum oltenii sunt iarăși vehemenți și fac acuzații grave.

ADVERTISEMENT

Scandal după FCSB – Craiova! Sorin Cârțu acuză jocuri de culise ale arbitrilor: „Stă în Voluntari. Fă tu legăturile!”

Sorin Cârțu, oficialul grupării din Bănie, spune că Sorin Costreie, , ar fi un apropiat al echipei bucureștene și de mai multe decizii controversate apărute de-a lungul timpului.

„Hai să nu insistăm pe acel penalty ratat. Bă, dar la faza aia, cu golul lor, e fault la David Matei. Peste tot în lume am văzut că s-au întors fazele. Că toate golurile se verifică, toate fazele se verifică. E clar că e scos de pe direcția lui de alergare. După fault se ajunge la penalty. Costreie știu că a fost la VAR. El e șeful, când joacă FCSB el e întotdeauna șeful. E și el din Voluntari, e aproape acolo, normal. Nu fac nicio legătură. Am spus așa. Eu când fac legătură se strâng de gât, se sufocă unii, vorbesc pe nas.

ADVERTISEMENT

Hai să ne interesăm. Mie mi-a spus cineva, un prieten foarte bun de-al lui Anghel Iordănescu, nu-i dau numele că nu are rost. Mi-a spus de data trecută, de la meciul trecut, că stă în Voluntari. Costreie a fost și la meciul cu U Cluj, atunci când le-a dat penalty, tot el. În momentul în care te prezinți la un meci, tu ca echipă, Universitatea Craiova, și afli că tot ăsta e acolo. Joci și cu puțină reținere. La noi întotdeauna sunt amplificate”, a declarat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu a continuat cu acuzațiile după FCSB – Universitatea Craiova

Sorin Cârțu , primul fiind însă anulat după intervenția VAR, în minutul 5. Oficialul oltenilor e de părere că maniera de arbitraj a arătat clar că Universitatea Craiova a fost dezavantajată.

ADVERTISEMENT

„Păi, ce, acum vă prindeți de treaba asta? Sunt foarte tari cei de la FCSB, nu tari. Păi noi dacă ridicăm mingea la fileu, cum să nu te execute? Eu niciodată nu vorbesc aiurea. Când știu ceva eu spun. La fotbal mă contrazic cu toată lumea pentru că știu fenomenul ăsta. Nu mă iau cu alte domenii. La fotbal merg până în pânzele albe. Am peste 50 de ani de fotbal, cunosc și eu, îmi dau seama, nu sunt atât de prost.

ADVERTISEMENT

Îl simt imediat pe un arbitru dacă are o afecțiune pentru o echipă. Băi, Istvane, tu ești cel mai tare arbitru, recunosc, e foarte bun, cum vii tu în minutul 5 să zici că e penalty? Ai meciuri tari unde nu greșești și aici…L-au anunțat imediat că a dat cu piciorul în minge și se face de râs”, a mai spus Sorin Cârțu.