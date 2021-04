Oltenii anunță înainte de Universitatea Craiova – FCSB: „Suntem favoriți!” Exclusiv

Jocul Universitatea Craiova – FCSB este capul de afiș al rundei cu numărul trei din play-off, iar pentru olteni reprezintă șansa de a reveni cu șanse reale în lupta pentru titlu. Silvian Cristescu a declarat pentru FANATIK că Știința este favorită în duelul care va avea loc pe „Ion Oblemenco”.

Craiovenii au un moral foarte bun după victoria cu CFR Cluj și nu renunță la visul unui campionat câștigat după 30 de ani. De partea cealaltă, FCSB vine în Bănie după înfrângerea cu Sepsi, astfel că avem toate premisele pentru un meci tare.

Fost component al echipei care a câștigat ultimul titlu pentru Universitatea Craiova, Silvian Cristescu a evoluat și pentru Steaua București în 2002.

Oltenii sunt optimiști înainte de Universitatea Craiova – FCSB: „Suntem favoriți. Șansele sunt 52-48 în favoarea Craiovei”

Etapa a doua din play-off a fost cu noroc pentru Universitatea Craiova. Oltenii au învins la Cluj, în timp ce FCSB s-a încurcat cu Sepsi, astfel că oltenii au mai redus din diferența de puncte față de primele două clasate. Bănia găzduiește un meci de gală în „Joia Mare”. „Alb-albaștrii” primesc vizita FCSB-ului, iar o victorie poate conta enorm în economia luptei la titlu.

Silvian Cristescu, unul dintre cei mai emblematici jucători ai Științei din ultimii 30 de ani și oficial al grupării din Bănie, a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. „Il Capitano” a evoluat și în tricoul Stelei, în 2002, atunci când a jucat în 10 meciuri și a marcat un gol.

Domnule Cristescu, cum vedeți meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB?

– Văd un joc echilibrat. Totuși, cred că Universitatea Craiova este ușor pe val pentru că Știința a câștigat pe terenul CFR-ului, iar ei au pierdut cu Sepsi, dar meciul va fi echilibrat, strâns.

Craiova are o problemă în confruntările cu FCSB…ultima victorie a fost în play-off-ul trecut, pe teren propriu, însă FCSB nu mai trăgea așa tare la titlu.

– Cum să nu joace tare? Au jucat foarte tare! Acasă am mai câștigat cu ei, eu cred că pornim favoriți acum, mai ales că jucăm pe „Ion Oblemenco”. La ei chiar nu știu, e un complex. Ați văzut și dumneavoastră la ultimul meci. În mod normal, am avut atâtea situații și am fi putut câștiga a o diferență de două sau trei goluri. Sunt multe echipe din lume care nu bat la alte echipe, nu știu, se poate întâmpla.

Cum vedeți echipa Științei? Marinos Ouzounidis are și ceva probleme de efectiv.

– Mai revin jucători după probleme medicale, dar, totuși, avem prea mulți accidentați. Avem probleme și la U21, știm bine că și Ștefan Baiaram este accidentat, dar cred că toți jucătorii care sunt în lot pot face față și să câștige meciul acesta cu FCSB.

„FC Botoșani nu are respect față de noi. Suntem Universitatea Craiova, nu ne comparăm cu ei.” De ce jocul cu FCSB nu este unul special pentru olteni

Partida cu FCSB este una specială?

– Nu cred că e un meci special. În momentul de față, toate meciurile sunt speciale. Nu mai contează adversarul. Mai avem șapte finale și toate sunt speciale. Nu pot să spun că un meci are mai puțină importanță decât altul. Ați văzut și la Botoșani…ei au jucat ultima carte. Ultima carte pentru ce? Nu știu, dar au jucat ultima carte. Noi sperăm să joace așa și cu celelalte contracandidate la titlu. Din păcate, cei de la Botoșani nu arată nici măcar respect.

Totuși, noi suntem Universitatea Craiova, nu ne putem compara cu FC Botoșani. Noi vrem să ne ducem competiția cinstit și sperăm ca și celelalte echipe din play-off să facă același lucru.

FCSB este o echipă puternică?

– Da, FCSB are o echipă puternică. S-a văzut acest lucru și în sezonul regulat, a arătat cea mai în formă echipă.

Dar spuneți că Universitatea Craiova este favorită…

– Eu cred că balanța înclină undeva la 52-48 în favoarea noastră.

Șanse la campionat mai sunt?

– Dacă învingem FCSB, eu cred că șansele noastre sar de 30-40 la sută de a câștiga campionatul.