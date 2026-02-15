Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Oltenii aprind derby-ul Universitatea Craiova – FCSB de duminică: ”Obiectivul e câștigarea titlului, cu sau fără ei în play-off”

Universitatea Craiova și FCSB se vor întâlni din nou după doar trei zile, de această dată în SuperLiga. Ce obiectiv și-au fixat oltenii, indiferent de ce se va întâmpla cu ”roș-albaștrii”.
Traian Terzian
15.02.2026 | 16:06
Oltenii aprind derbyul Universitatea Craiova FCSB de duminica Obiectivul e castigarea titlului cu sau fara ei in playoff
Universitatea Craiova, anunț ferm înaintea derby-ului din campionat cu FCSB. Sursă foto: colaj Fanatik
Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Silvian Cristescu, fostul jucător de legendă al Universității Craiova a mărturisit că nu contează numele arbitrului care va fi delegat la meciul de campionat cu FCSB.

Universitatea Craiova, neinteresată dacă FCSB va ajunge sau nu în play-off

Universitatea Craiova a remizat cu FCSB în ultima etapă a Cupei României și i-a eliminat pe ”roș-albaștri” din competiție, însă Silvian Cristescu a mărturisit că nu ar fi deloc mulțumit cu un rezultat de egalitate și în campionat.

”Nu are cum să ne mulțumească un egal duminică, pentru că la noi obiectivul principal este câștigarea titlului, cu sau fără FCSB în play-off. (n.r. – Vă e mai ușor fără FCSB în play-off?) E greu cu toate echipele.

Nu contează numele arbitrului, cine vine trebuie să fie echidistant. Nu trebuie să mă favorizeze pe mine, dar nici să mă defavorizeze, trebuie să aplice regulamentul”, a declarat Cristescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Ce îi reproșează arbitrului Horațiu Feșnic după meciul din Cupa României

Întrebat dacă a fost mulțumit de prestația arbitrului Horațiu Feșnic la duelul din Cupa României, fostul fotbalist al Universității Craiova a precizat că Vali Crețu ar fi trebuit să fie eliminat, iar ”alb-albaștrii” să primească o lovitură de la 11 metri.

”(n.r. – Așa cum a făcut Horațiu Feșnic aseară?) Da, cu mici virgule. Dacă e să analizăm la sânge arbitrajul de aseară, eu ar trebui să fiu supărat. Crețu, care e un jucător foarte bun, lua roșu și nu juca duminică, era deja o pierdere. Am avut penalty, intram cu 2-1 la pauză dacă dădeam gol.

(n.r. – Ați gândit și în perspectiva meciului care vine, cum spuneți că au gândit unii cu Baiaram) Eu mă gândesc, și am dreptate, dar în favoarea mea nu se aplică”, a spus Silvian Cristescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Marian Barbu, delegat la Universitatea Craiova – FCSB din campionat

Universitatea Craiova și FCSB se vor reîntâlni în Bănie duminică, 15 februarie, de la ora 20:00, într-o partidă din etapa a 27-a a SuperLigii. Oltenii caută să-și păstreze poziția de lideri în clasament, în timp ce ”roș-albaștrii” trag tare pentru a prinde un loc de play-off.

Pentru acest joc, Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat pe Marian Barbu, iar în camera VAR se va afla Cătălin Popa. Alegerea i s-a părut una normală lui Marius Mitran, considerând că Barbu este cel mai bun arbitru român după Istvan Kovacs, însă Sabin Ilie a explicat la FANATIK SUPERLIGA că polemici vor exista oricum.

