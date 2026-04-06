Oltenii au adus titlul SuperLigii în Bănie. Vasile Mogoș: „Nici nu vreau să mă uit la el. Îl iau în brațe la finalul sezonului!”. Foto

ADVERTISEMENT

Sala Polivalentă din Craiova a găzduit un eveniment special duminică, 5 aprilie, organizat de Universitatea Craiova. Oltenii au prezentat trofeul Superligii și au susținut un meet&greet cu Vasile Mogoș (33 de ani) si Mihnea Rădulescu (20 de ani) în prim plan. Vezi pe Fanatik.ro cum a decurs totul, dar și ce a spus Mogoș despre marele trofeu.

Oltenii au prezentat trofeul SuperLigii

Universitatea Craiova a prezentat trofeul Superligii. Premiul, adjudecat de FCSB sezonul trecut, va avea un nou deținător la finalul acestui sezon. Vasile Mogoș și Mihnea Rădulescu au fost cei doi jucători ai oltenilor care au onorat cu prezența lor evenimentul. Ambii fotbaliști au oferit o mulțime de autografe pe diverse lucruri (eșarfe, tricouri, flyere) si s-au pozat alături de fanii prezenți De asemenea, s-a făcut si un giveaway (tombolă) în care câștigătorul s-a ales cu un tricou oficial, dar și cu o minge oficială.

ADVERTISEMENT

Evenimentul a stârnit emoții atât din partea suporterilor, cât mai ales din partea jucătorilor Craiovei. de la finalul lunii februarie, nu a mai fost la fel de „curajos”. Fundașul lui Filipe Coelho nu s-a putut uita la trofeul SuperLigii.

Ce a spus Vasile Mogoș despre trofeul SuperLigii

Chestionat despre trofeu, experimentatul fotbalist a spus că nu vrea să îl privească, însă că îl va strânge în brațe la momentul potrivit, adică la finalul sezonului. Mogoș a vorbit despre mai multe aspecte, printre care și

ADVERTISEMENT

„Suntem pregătiți. Am avut o mică accidentare, care m-a ținut afară. Eu vedeam doar la televizor jucătorii, nu am avut șansa să merg să îi cunosc în persoană. E emoționant să îi vezi la televizor și să te întâlnești apoi cu ei. Nu m-am uitat la trofeu, îl oprim peste o lună jumate. Când va fi momentul potrivit o să îl iau în brațe.

ADVERTISEMENT

Mă gândesc doar la meciul cu CFR Cluj. Am jucat de mai multe ori împotriva lor. Nu mai contează scorurile din trecut, trebuie să avem atitudine, să jucăm fotbalul nostru. Toate cele 6 echipe sunt candidate la titlu. Toți avem șanse, dar noi trebuie să ne gândim doar la noi.

ADVERTISEMENT

Chiar îmi pare rău pentru domnul Mircea Lucescu. Am mulți colegi care mi-au spus despre ce s-a întâmplat. Doamne ajută să se facă bine, e o legendă!”, a declarat Vasile Mogoș la eveniment.

De când nu a mai câștigat Universitatea Craiova titlul

Ultima dată când Universitatea Craiova devenea campioana României se întâmpla în sezonul 1990/1991. Tot atunci, oltenii reușeau să câștige și Cupa României, realizând astfel eventul. Cea mai recentă ocazie când clubul din Bănie s-a mai apropiat de titlu a fost ultima etapă a sezonului 2019/2020, în pandemie. După 1-1 la pauză, CFR Cluj câștiga în final cu 3-1 și le „sufla” titlul oltenilor.