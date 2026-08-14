Oltenii au făcut hârtie la LPF după calificare. Este vorba despre Rapid – Craiova. Exclusiv

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Universitatea Craiova a rămas singura echipă din România angrenată în cupele europene în sezonul 2026 – 2027. Rând pe rând, U Cluj, FCSB și CFR Cluj au ieșit fără drept de apel din competițiile externe. După calificarea în play-off-ul de Europa League, conducerea clubului din Bănie a făcut o hârtie către Liga Profesionistă de Fotbal (LPF). Ce se va întâmpla cu derby-ul Rapid – U Craiova de peste două săptămâni.

Ce se întâmplă cu meciul Rapid – U Craiova, din etapa a 7-a de SuperLiga

Campioana României a trecut joi, 13 august, de KuPS Kuopio, cu scorul de 3-2 la general, în turul 3 preliminar din Europa League. După 1-1 în deplasare, oltenii au tremurat serios acasă, acolo unde au fost conduși după nici 5 minute. Din fericire, spre deosebire de Levski, KuPS s-a oprit la 0-1, apoi nu a mai reușit să facă față presiunii gazdelor.

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Pentru a intra în faza principală a celei de-a doua competiții continentale ca valoare, . Echipa din Erevan, o mai veche cunoștință pentru fotbalul românesc, după ce anul trecut a scos pe „U” Cluj din Conference League, ajunge în Bănie chiar săptămâna viitoare.

La finalul lunii august, în Armenia, se va decide care dintre Ararat și „U” Craiova va ajunge în Europa League și care în Conference League. Întrucât au o deplasare lungă și obositoare, la peste 2.500 de km, oltenii au făcut o hârtie către LPF în care cer o modificare legată de derby-ul lor din runda a 7-a, cu Rapid. Mai exact, „Știința” ar vrea ca partida să fie mutată pentru ziua de luni, 31 august.

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„După calificarea Universității Craiova în play-off-ul de intrare în grupa de Europa League, oltenii au făcut o cerere specială la LPF. Nu vor amânarea meciului cu Rapid, cum a cerut CFR cu U Cluj. Dar, ținând cont că vor juca returul cu Ararat în Armenia, zbor lung, oră târzie, oboseală, au solicitat ca derby-ul cu Rapid din Giulești, din weekend (duminică, 30 august), să se mute luni (31 august)”, a fost informația dezvăluită de Horia Ivanovici în direct la FANATIK SUPERLIGA, vineri, 14 august.

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Când se joacă „dubla” Universitatea Craiova – Ararat-Armenia din play-off-ul Europa League

În a doua decadă a lunii august, . Formația din Erevan a părăsit turul 3 preliminar UEFA Champions League după 2-3 la general în fața slovenilor de la Celje. Meciurile din play-off-ul Europa League se vor juca pe 20 august (turul), de la ora 20:00, și pe 27 august (returul), de la ora 19:00.

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Viitoarea adversară a oltenilor abia a început sezonul intern. Ararat-Armenia are deja două victorii în primele două etape din campionat, 4-3 cu FC Gandzasar și 2-1 cu Urartu. Între armeni și echipa din Bănie este o diferență uriașă nu doar ca distanță, dar și ca valoare. Lotul lui Ararat însumează 8,3 milioane de euro, în timp ce „U” Craiova trece de 37 de milioane.