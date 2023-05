Oltenii au grijă de mediu! Eugen Neagoe și jucătorii Universității Craiova, inițiativă specială: „Să trăim într-o lume mai curată”. Foto

Universitatea Craiova se pregătește pentru ultimul meci din play-off cu Sepsi Sfântu Gheorghe programat duminică, de la ora 21:00. Înaintea de a juca ultima carte pentru cupele europene, Eugen Neagoe și elevii săi au luat parte la o acțiune de ecologizare.

Eugen Neagoe și jucătorii Universității Craiova au grijă de mediu: „Spiritul civil trebuie să fie la cel mai înalt nivel. Este important să trăim într-o lume mai curată”

a participat la o acțiune de ecologizare în zona Podului Bucuvăț înaintea partidei cu Sepsi Sfântu Gheorghe din SuperLiga. Oltenii nu s-au sfiit să pună mâna la treabă și să dea un exemplu suporterilor „alb-albaștrilor”.

Ștefan Baiaram, Ionuț Vînă, Bogdan Vătăjelu și Mihai Căpățînă au fost jucătorii care l-au însoțit pe Eugen Neagoe în apropierea răului Jiu. „Geană” a fost urmat și de membrii staff-ului său din Bănie precum Ionuț Stancu, Bogdan Vrăjitoarea, dar și juniori din cadrul clubului.

„Un antrenament greu, am și transpirat. Cred că ar trebui să o facem cu toții, trebuie să fim mult mai responsabili pentru că este mult mai important să trăim într-o lume mai curată. Băieții au răspuns imediat prezent când le-am transmis că avem nevoie de ei, dar nu am putut să îi aducem pe toți.

Băieții sunt foarte responsabili și au răspuns prezent la orice activitate am avut. Este norma, spiritul civil trebuie sî fie la cel mai înalt nivel. Ne dorim să ajungem în Europa, știu că nu depinde doar de noi, dar vom face tot ce trebuie să câștigăm cu Sepsi”, a spus Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe: „Nu îl văd pe Gică Hagi să meargă la un joc de campionat cu gândul în altă parte”

Universitatea Craiova își poate asigura prezența în barajul pentru cupele europene dacă va câștiga cu Sepsi, iar CFR Cluj nu va izbuti să obțină cele trei puncte cu Farul. chiar dacă a câștigat titlul în SuperLiga.

„Duminică ne așteaptă o partidă dificilă. Vrem să terminăm campionatul cu o victorie pentru că jucăm în fața suporterilor. Este ultima partidă , vreau să mergem în vacanță cu fruntea sus, rămâne de văzut ce se va întâmpla și la cealaltă partidă de la Cluj.

„Cred că va fi o partidă interesantă, un joc disputat și un rezultat nu poate fi știut dinaîntea jocului, chiar dacă Farul este echipa care a terminat campionatul. Este un joc în care trebuie să își apere onoarea, sunt echipa campionă și așa ar fi normal, sunt convins că Gică Hagi va trata cu mare atenție acest joc.

Nu îl văd pe Gică Hagi să meargă la un joc de campionat cu gândul în altă parte, cu siguranță își va dori să câștige. Foarte important pentru noi este să câștigăm cu Sepsi. Astăzi vorbeam cu oamenii din conducere și vorbeam despre meciul cu FCSB pentru că am făcut un joc bun și ne-am creat multe ocazii de a marca”, a declarat tehnicianul oltenilor.

Eugen Neagoe regretă înfrângerea cu FCSB: „Dacă reușeam să câștigăm acel joc eram pe locul doi”

Eugen Neagoe este de părere că Universitatea Craiova putea să termine pe locul doi, dacă oltenii reușeau să câștige derby-ul cu FCSB din Bănie. „Geană” a declarat că este mulțumit de evoluțiile elevilor săi de pe tot parcursul play-off-ului din SuperLiga.

„Dacă reușeam să câștigăm acel joc eram pe locul doi. Am lucrat cu jucători valoroși, dar în acest moment nu aș putea să vă spun că vom aduce jucători cu care am lucrat. Vom aduce jucători pe posturile pe care le vrem mai puternice, orice antrenor și președinte își dorește să aducă jucători valoroși, dar vom aduce patru, cinci jucători.

Au fost partide în care am jucat foarte bine, am avut multe ocazii și nu am reușit să câștigăm. Ultima partidă de la Craiova cu Farul, campioana României meritorie. Cred că nicio echipă nu i-a supus unei asemenea presiuni cum am făcut-o noi,

Cred că nicio echipă nu a dominat FCSB în maniera pe care am făcut-o noi la Craiova, la fel pot să spun și despre partida cu CFR Cluj. Suntem echipa care a pus o presiune uriașă pe primele trei locuri și cred fără falsă modestie că meritam să câștigăm acele jocuri”, a încheiat „Geană”.

Ștefan Baiaram vrea în cupele europene cu Universitatea Craiova: „Orașul merită o echipă în Europa, din păcate nu suntem la mâna noastră”

Acțiunea de ecologizare i-a schimbat gândurile lui Ștefan Baiaram și sper să fie un exemplu pentru alți oameni. Chiar dacă nu va fi pe teren în Universitatea Craiova – Sepsi, „decarul” oltenilor speră ca formația din Bănie să obțină calificarea în cupele europene.

„Ne bucurăm că am luat parte la acțiune și sper ca pe viitor să încurajăm multă lume să nu mai polueze mediul. M-am simțit relaxat, foarte recent am mai aruncat gunoi și nu o să mai fac asta, astăzi am observat că nu este ok. Este prima acțiune și chiar îmi dă de gândit să nu mai fac anumite lucruri.

Îmi pare rău ca am luat acel cartonaș stupid și îmi pare rău că nu o să fiu alături de băieți. Fiecare se mai detașează puțin de fotbal în timpul liber.



Ne gândim la Europa, este ceva foarte frumos să joci acolo și cred că orașul merită să aibă o echipă în Europa. Ne dorim foarte mult să ajungem în Europa, dar nu depinde totul de noi. Din păcate nu suntem la mâna noastră și asta ne afectează”, a spus Ștefan Baiaram.