Oltenii au luat cu asalt biletele după Başakşehir – Universitatea Craiova! Se anunță infern pe „Ion Oblemenco”. Exclusiv

Oltenii au luat cu asalt biletele pentru returul cu Bașakșehir. Universitatea Craiova vrea să bată recordul de asistență pe „Ion Oblemenco” în manșa secundă din play-off-ul Conference League.

Oltenii au dat năvală să cumpere bilete pentru Universitatea Craiova – Bașakșehir

. Elevii lui Mirel Rădoi au învins-o pe Başakşehir, 2-1, grație golurilor înscrise de Alexandru Cicâldău și Carlos Mora.

Succesul a creat o adevărată emulație în Bănie. Potrivit informațiilor FANATIK, după finalul meciului de la Instanbul, platforma de bilete a oltenilor „a explodat”. Până să înceapă jocul erau date 4.500 de pachete pentru dubla Petrolul – Bașakșehir, iar după partidă s-au vândut alte 2.500 de tichete.

În aceste condiții, se anunță un „ pentru returul cu turcii, programat pe 28 august, de la 20:30, conducerea clubului din Bănie urmând să deschidă casa de bilete săptămâna aceasta.

Mirel Rădoi își avertizează jucătorii pentru retur: „Sper să nu clacăm”

La conferința de presă de la finalul meciului, Mirel Rădoi a rămas rezervat. Antrenorul oltenilor a intuit că stadionul „Ion Oblemenco” va fi plin la meciul decisiv cu turcii. De aceea, și-a atenționat jucătorii să nu cedeze în fața presiunii.

„Fericit pe jumătate, pentru că am câștigat prima repriză. Sper să nu clacăm în fața suporterilor, pentru că va fi stadionul arhiplin. Ne-am așteptat ca adversarul să aibă posesia. În ultimele 4 partide, când a avut adversarul posesia, ei au fost periculoși.

Ne-a ieșit planul, în afară de câteva lucruri, dar s-a văzut o echipă bună, cu valori individuale foarte bune. Am reușit să-i anulăm. Ei sunt foarte mobili și foarte dinamici. Ne-am făcut lecțiile în seara asta. Își asumă multe riscuri în situații de unu contra unu și asta au văzut-o băieții în analiza video. Au o relaxare defensivă care îi costă foarte mult.

În condițiile în care atacanții noștri sunt marcați om la om, benzile trebuie să apară tot mai mult, de aceea e foarte bine că a înscris Mora. Putea pasa, dar a luat decizia mai bună. Cu o astfel de echipă este important să termini acțiunile. Lui Viking le-au dat 3 goluri pe tranziții, iar pe atacurile poziționale suferă foarte mult”, a declarat Mirel Rădoi, conform Digi Sport.