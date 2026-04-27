Sport

Oltenii au luat cu asalt stadionul la FC Argeș – Universitatea Craiova! Organizatorii au avut mari bătăi de cap. Foto

Fanii Universității Craiova au asediat Mioveniul pentru meciul favoriților cu FC Argeș. Atmosfera din tribune a fost complet schimbată de prezența masivă a oltenilor.
Bogdan Ciutacu, Tibi Cocora
27.04.2026 | 20:45
ULTIMA ORĂ
6 poze
Vezi galeria
ADVERTISEMENT

Pentru Universitatea Craiova, deplasarea de la Mioveni s-a transformat într-o adevărată demonstrație de forță în tribune, nu doar pe teren. Deși au avut la dispoziție doar 500 de bilete, suporterii olteni au luat cu asalt arena pentru duelul cu FC Argeș, ajungând la peste 1.000 de fani prezenți.

Invazie oltenească la Mioveni: tribunele, „cucerite“ de fanii Craiovei

Deși inițial au primit doar sectorul destinat oaspeților, suporterii Craiovei au ajuns să ocupe mult mai mult spațiu în stadion. Organizatorii au fost nevoiți să le ofere și zona adiacentă, însă nici aceasta nu a fost suficientă.

ADVERTISEMENT

Aproape întreg sectorul vecin a fost umplut de olteni, iar prezența lor s-a simțit puternic și în alte zone ale arenei, unde fanii s-au așezat aleatoriu. În total, peste 1.000 de suporteri ai Craiovei au fost prezenți la Mioveni, în ciuda faptului că au avut la dispoziție doar 500 de bilete, iar mai bine de jumătate din tribuna a doua a fost dominată de culorile alb-albastre.

Imaginile din tribune au spus totul despre importanța momentului: un suporter a venit chiar și în cârje pentru a-și susține echipa, în timp ce alții au înfruntat aglomerația de la intrare, unde s-au format cozi considerabile. Nemulțumirile nu au întârziat să apară, unii fani fiind deranjați de timpul mare de așteptare până la accesul în stadion.

ADVERTISEMENT
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați...
Digi24.ro
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
FC Argeș Universitatea Craiova play-off SuperLiga
Suporterii Universității Craiova, prezenți în număr mare la Mioveni. Foto: Fanatik
live video Universitatea Craiova fc Argeș SuperLiga
Mihnea Rădulescu a revenit după șase luni în lotul Universității Craiova

Pentru această partidă, antrenorul Filipe Coelho (45 de ani) l-a inclus în lot și pe Mihnea Rădulescu (20 de ani). Este prima apariție a fostului fotbalist de la Petrolul Ploiești pe foaia de joc din octombrie anul trecut, mai exact din ultimele șase luni.

ADVERTISEMENT
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit
Digisport.ro
”Trădătoarele” au primit lovitura de grație: pedeapsa Iranului a venit

Ultima apariție a lui Mihnea Rădulescu data dintr-un meci cu FCSB, în care a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng. A urmat o intervenție chirurgicală la clinica Villa Stuart, realizată de reputatul medic Paolo Mariani, și o perioadă lungă de recuperare.

ADVERTISEMENT

Acum, după luni de muncă în afara terenului, jucătorul revine în lot într-un moment important pentru Craiova, care are nevoie de soluții și prospețime în finalul sezonului.

Prezența sa la Mioveni a fost remarcată și de suporteri. Relaxat, ascultând muzică la ieșirea pe gazon, Rădulescu a fost întâmpinat cu entuziasm, iar un fan i-a cerut tricoul și i-a transmis un mesaj clar: să aducă titlul în Bănie. Fotbalistul a răspuns cu un zâmbet, semn că revenirea nu este doar una fizică, ci și una încărcată emoțional.

ADVERTISEMENT
Revenire de senzație la Universitatea Craiova pentru meciul cu FC Argeș! S-a încheiat...
Fanatik
Revenire de senzație la Universitatea Craiova pentru meciul cu FC Argeș! S-a încheiat calvarul: e în lot după 6 luni
Ședință explozivă la Rapid după derby-ul cu Dinamo! Victor Angelescu: „Este o dramă,...
Fanatik
Ședință explozivă la Rapid după derby-ul cu Dinamo! Victor Angelescu: „Este o dramă, o rușine!” Sunt anunțate măsuri drastice și amenzi
„Opt jucători de la Rapid, afară!” Profetul Mitică Dragomir, soluție salvatoare: „Aduceți-l de...
Fanatik
„Opt jucători de la Rapid, afară!” Profetul Mitică Dragomir, soluție salvatoare: „Aduceți-l de urgență și vă bateți la titlu! M-ați înjurat când v-am zis că sunteți praf!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
