CE TREBUIE SĂ ȘTII Invazie oltenească la Mioveni: tribunele, „cucerite“ de fanii Craiovei

Pentru Universitatea Craiova, deplasarea de la Mioveni s-a transformat într-o adevărată demonstrație de forță în tribune, nu doar pe teren. Deși au avut la dispoziție doar 500 de bilete, suporterii olteni au luat cu asalt arena pentru duelul cu FC Argeș, ajungând la peste 1.000 de fani prezenți.

Deși inițial au primit doar sectorul destinat oaspeților, suporterii Craiovei au ajuns să ocupe mult mai mult spațiu în stadion. Organizatorii au fost nevoiți să le ofere și zona adiacentă, însă nici aceasta nu a fost suficientă.

Aproape întreg sectorul vecin a fost umplut de olteni, iar prezența lor s-a simțit puternic și în alte zone ale arenei, unde fanii s-au așezat aleatoriu. În total, peste 1.000 de suporteri ai Craiovei au fost prezenți la Mioveni, , iar mai bine de jumătate din tribuna a doua a fost dominată de culorile alb-albastre.

Imaginile din tribune au spus totul despre importanța momentului: un suporter a venit chiar și în cârje pentru a-și susține echipa, în timp ce alții au înfruntat aglomerația de la intrare, unde s-au format cozi considerabile. Nemulțumirile nu au întârziat să apară, unii fani fiind deranjați de timpul mare de așteptare până la accesul în stadion.

Mihnea Rădulescu a revenit după șase luni în lotul Universității Craiova

Pentru această partidă, antrenorul Filipe Coelho (45 de ani) l-a inclus în lot și pe Mihnea Rădulescu (20 de ani). pe foaia de joc din octombrie anul trecut, mai exact din ultimele șase luni.

Ultima apariție a lui Mihnea Rădulescu data dintr-un meci cu FCSB, în care a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng. A urmat o intervenție chirurgicală la clinica Villa Stuart, realizată de reputatul medic Paolo Mariani, și o perioadă lungă de recuperare.

Acum, după luni de muncă în afara terenului, jucătorul revine în lot într-un moment important pentru Craiova, care are nevoie de soluții și prospețime în finalul sezonului.

Prezența sa la Mioveni a fost remarcată și de suporteri. Relaxat, ascultând muzică la ieșirea pe gazon, Rădulescu a fost întâmpinat cu entuziasm, iar un fan i-a cerut tricoul și i-a transmis un mesaj clar: să aducă titlul în Bănie. Fotbalistul a răspuns cu un zâmbet, semn că revenirea nu este doar una fizică, ci și una încărcată emoțional.