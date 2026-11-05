Oltenii au prins aripi după U Craiova – Egnatia 2-0: „Să obținem o victorie mare cu Brighton!”

ADVERTISEMENT

Fericire mare în Bănie după ce în a 3-a etapă din Conference League și a ajuns la 7 puncte. Laurențiu Popescu și Alexandru Cicâldău au reacționat după triumful în fața albanezilor. Portarul oltenilor vrea toate cele 3 puncte și în deplasarea cu Brighton.

Laurențiu Popescu vrea victoria și cu Brighton după succesul cu Egnatia

Sărbătoare în Bănie după alte 3 puncte câștigate de U Craiova în Conference League, dar mai ales după . Laurențiu Popescu a reacționat imediat după fluierul final. Portarul oltenilor și-a lăudat colegii și a spus că are încredere în el și colegii săi că pot obține cel puțin un punct din deplasarea infernală care se anunță runda viitoare cu Brighton. „Știam că o să avem un meci foarte greu, dar am fost foarte bine pregătiți și am început bine.

ADVERTISEMENT

Fără gol primit, mă bucur, avem o apărare extraordinară, atacul începe de la apărare. Am ajuns unde ne-am dorit, avem 7 puncte, acum ne așteaptă un meci foarte greu la Brighton, dar sperăm să luăm un punct sau, de ce nu, să obținem o victorie mare. Ca portar este foarte greu, îți câștigi locul greu și îl pierzi ușor. Mă bucur că am reușit să joc la echipa pe care o iubesc”, a spus Laurențiu Popescu, pentru

Alexandru Cicâldău, încrezător în forțele proprii după golul din U Craiova – Egnatia 2-0

Alexandru Cicâldău, cel care a deschis scorul pe „Ion Oblemenco”, este și mai încrezător după această reușită. Mijlocașul oltenilor a spus că echipa lui nu se va opri din a mai acumula puncte, însă primul său gând acum este un succes în campionat la meciul din weekend cu CFR Cluj. „O seară reușită pentru noi. Mulțumim suporterilor că au venit în număr mare, chiar dacă meciul a fost târziu. Ne-am îndeplinit obiectivul din această seară. Mă bucur foarte mult că am reușit să marchez. Mă bucur foarte mult că am revenit destul de repede după accidentare și ușor, ușor mi-am intrat în ritm.

ADVERTISEMENT

Ne bucurăm în seara asta, dar nu prea mult. Avem meci în campionat în weekend. Ne bucurăm de punctele acumulate, dar cred că mai putem strânge. Am intrat cu un spirit de echipă foarte bună. Nu sunt eu în măsură să compar echipa de acum cu cea din trecut. Este meritul tuturor, mai ales al celor care nu se văd în fața camerelor. Trebuie să ne odihnim și să câștigăm meciul cu CFR Cluj. Am avut foarte multe meciuri de la Supercupa din iulie. E foarte frumos să joci în Europa!”, a spus și Alexandru Cicâldău, conform aceleiași surse.

ADVERTISEMENT

Sezonul trecut, oltenii au ratat calificarea în fazele eliminatorii din Conference League după eșecul dramatic din ultima etapă cu AEK Atena. Grecii au învins atunci cu 3-2 după un gol marcat în minutele adiționale ale reprizei secunde. Universitatea Craiova se clasa finalmente pe locul 25, prima poziție aflată sub linia de calificare, cu 7 puncte, câte are acum după 3 partide jucate dintr-un total de 6. Duelul cu Brighton este programat joi, 26 noiembrie, de la ora 19:45.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Joao Lameira după victoria cu Egnatia

Integralist în victoria cu Egnatia, Joao Lameira a vorbit despre succesul obținut de Universitatea Craiova. „Suntem foarte fericiți, am făcut un meci foarte bun și am meritat victoria. Avem 7 puncte din 9. Am marcat de două ori în prima repriză, iar apoi am controlat jocul. E foarte frumos pentru mine, am făcut un pas mare, joc pe acest stadion, la această echipă, în Conference League, mă simt minunat”, a spus portughezul.