Oltenii au pus ochii pe Mondiale! Ce spun jucătorii de națională ai Craiovei despre grupa României

Universitatea are 4 victorii consecutive și toți fotbaliștii români din Bănie speră la o convocare în martie, pentru meciurile cu Bosnia și San Marino. Jucătorii ce s-ar putea afla în vizorul lui Mircea Lucescu sunt Mitriță, Screciu, Bancu, Baiaram sau Cicâldău. Deși accidentat în acest moment, Alex Cicâldău nu și-a luat gândul de la echipa națională a României și speră la o convocare în viitor. Căpitanul oltenilor, Nicușor Bancu, a vorbit, la rândul lui, despre grupa României în drumul spre SUA.

Oltenii, cu gândul la Mondiale. Ce au spus Cicâldău și Bancu despre grupa României

Craiova este una dintre echipele care a oferit tot timpul variante pentru echipa națională. Fie că a fost vorba de unul sau mai mulți fotbaliști, Universitatea Craiova a avut tot timpul reprezentanți în lotul echipei naționale.

Unul dintre jucătorii care nu au lipsit de la lot în ultimii ani este chiar căpitanul oltenilor, Nicușor Bancu. El este consacrat în primul „11” al „tricolorilor” nu doar pentru calitatea sa, ci și din cauza lipsei unei alte variante pe postul de fundaș stânga. Însă Bancu nu a dezamăgit niciodată și și-a făcut treaba așa cum a putut el mai bine cu fiecare ocazie.

Un alt fotbalist al Craiovei care a cochetat o perioadă îndelungată cu reprezentativa României este Alexandru Cicâldău. Întors în Bănie în vara anului trecut, mijlocașul de 27 de ani nu se află în cea mai bună fromă a carierei sale.

Cicâldău speră să revină cât de curând la echipa națională pentru a-și reprezenta țara:

Alex Cicâldău știe ce trebuie să facă pentru a reveni la națională: „Pentru mine, lucrurile sunt simple”. Ce a spus despre grupa din preliminariile Campionatului Mondial

„După părerea mea nu e o grupă deloc ușoară, cum spun unii, dar sunt sigur că dacă naționala României va avea același parcurs din ultima perioadă, cu siguranță România va fi la mondiale.

Cred că Austria este cel mai bine cotat adversar, dar cum am spus, nu vor fi meciuri ușoare. Eu încă nu am discutat cu Mircea Lucescu de când a fost numit selecționer. Pentru mine, lucrurile sunt simple: trebuie să muncesc în fiecare zi pentru a ajunge din nou acolo.

De când am debutat la echipa națională am avut un parcurs de câțiva ani, până anul trecut, în care am avut o prezență constantă și sunt sigur că dacă voi fi sănătos și voi munci, voi fi acolo”, a declarat Alex Cicâldău.

Nicușor Bancu își dorește să joace la un Campionat Mondial alături de naționala României

Ca orice alt fotbalist iubitor de patrie, Nicușor Bancu își dorește ca până la finalul carierei să reușească să joace cu România și la un Campionat Mondial, după ce în vara anului 2024 „tricolorii” au reușit să se califice în optimile Campionatului European.

Căpitanul din Bănie știe care este secretul ce poate duce România spre glorie: „Trebuie să rămânem același grup și, cu siguranță, vom câștiga multe meciuri în această grupă și sperăm, câștigând multe meciuri, să fim pe primul loc la final pentru a ne califica la Mondiale”, a spus Bancu.