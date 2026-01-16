Sport

Oltenii au rămas șocați la revenirea din Antalya! Jucătorii Universității Craiova au dat de frig și ninsoare pe aeroportul din Craiova. Video

Universitatea Craiova s-a întors din cantonamentul din Antalya și a fost întâmpinată de frig și ninsoare la revenirea în România. Oltenii se pregătesc acum pentru primul meci oficial din 2026.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
16.01.2026 | 13:00
Oltenii s-au pregătit în Antalya pentru restul sezonului de SuperLiga, iar jucătorii lui Filipe Coelho au avut parte de o surpriză la revenirea în țară. În România, temperaturile sunt negative, iar fotbaliștii au dat peste ninsoare la aterizarea în Craiova.

La fel ca majoritatea echipelor din SuperLiga României, Universitatea Craiova a efectuat cantonamentul de iarnă în Antalya. Deși au fost și zile ploioase, jucătorii olteni au putut să se pregătească în cele mai bune condiții, la temperaturi optime de joc.

Totuși, în România situația se prezintă cu totul diferit. Deja de câteva zile bune ninge în toată țara, iar în unele zone stratul de zăpadă a ajuns la câțiva centimetri. La aterizare, jucătorii Universității Craiova au avut parte de o surpriză. Când au ieșit pe ușile aeroportului, au dat peste câțiva fulgi de nea.

FANATIK i-a surprins pe fotbaliști înfofoliți până la gât, cu glugile trase pe cap și gecile bine închise. După două săptămâni petrecute la căldură, în Antalya, aceștia au dat peste frigul din România. Jucătorii au urcat rapid în autocarul echipei, pentru a nu risca să răcească înainte de reluarea campionatului. Avionul a aterizat vineri dimineață, la ora 10:50.

Se anunță ger la Petrolul – Universitatea Craiova, primul meci oficial al oltenilor în 2026

Rămâne de văzut cum se vor adapta elevii lui Filipe Coelho la condițiile de joc. În Antalya au avut parte de căldură și temperaturi perfecte, iar în România vor fi nevoiți să își facă meseria în frig și, posibil, chiar pe ninsoare.

Primul meci oficial al oltenilor în 2026 va fi cel cu Petrolul. Partida se va juca pe stadionul din Ploiești, luni seara, de la ora 20. Potrivit prognozelor meteo, temperatura va fi de aproximativ -4 grade, iar șansele de ninsoare sunt ridicate.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
