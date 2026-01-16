Oltenii au rămas șocați la revenirea din Antalya! Jucătorii Universității Craiova au dat de frig și ninsoare pe aeroportul din Craiova. Video

ADVERTISEMENT

Oltenii s-au pregătit în Antalya pentru restul sezonului de SuperLiga, iar jucătorii lui Filipe Coelho au avut parte de o surpriză la revenirea în țară. În România, temperaturile sunt negative, iar fotbaliștii au dat peste ninsoare la aterizarea în Craiova.

Oltenii au dat de frig și ninsoare la revenirea în România

La fel ca majoritatea echipelor din SuperLiga României, Deși au fost și zile ploioase, jucătorii olteni au putut să se pregătească în cele mai bune condiții, la temperaturi optime de joc.

ADVERTISEMENT

Totuși, în România situația se prezintă cu totul diferit. Deja de câteva zile bune ninge în toată țara, iar în unele zone stratul de zăpadă a ajuns la câțiva centimetri. La aterizare, jucătorii Universității Craiova au avut parte de o surpriză. Când au ieșit pe ușile aeroportului, au dat peste câțiva fulgi de nea.

FANATIK i-a surprins pe fotbaliști înfofoliți până la gât, cu glugile trase pe cap și gecile bine închise. După două săptămâni petrecute la căldură, în Antalya, aceștia au dat peste frigul din România. Jucătorii au urcat rapid în autocarul echipei, pentru a nu risca să răcească înainte de reluarea campionatului. Avionul a aterizat vineri dimineață, la ora 10:50.

ADVERTISEMENT

Se anunță ger la Petrolul – Universitatea Craiova, primul meci oficial al oltenilor în 2026

În Antalya au avut parte de căldură și temperaturi perfecte, iar în România vor fi nevoiți să își facă meseria în frig și, posibil, chiar pe ninsoare.

ADVERTISEMENT

Primul meci oficial al oltenilor în 2026 va fi cel cu Petrolul. Partida se va juca pe stadionul din Ploiești, luni seara, de la ora 20. Potrivit prognozelor meteo, temperatura va fi de aproximativ -4 grade, iar șansele de ninsoare sunt ridicate.